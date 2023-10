Raub mit anschließender Täterfestnahme

Kaiserslautern (ots) – Am 15.10.2023 gegen 02:00 Uhr raubte ein 38-Jähriger in der Marktstraße das Mobiltelefon eines 34-Jährigen, indem er den Geschädigten mit den Fäusten schlug und das Mobiltelefon an sich nahm.

Der Täter flüchtete im Anschluss, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Da der Täter sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv zeigte und gegen die Maßnahmen wehrte, musste er in Gewahrsam genommen werden. I eng

Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 14.10.2023, 02:30 Uhr, und dem 15.10.2023, 03:30 Uhr, konnten durch die Polizei insgesamt fünf Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern kontrolliert werden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen.

Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 2,11 Promille. Außerdem konnten die Einsatzkräfte 3 offensichtlich alkoholisierte Personen davon abhalten, die Fahrt mit ihren Fahrzeugen anzutreten. I eng

Jugendliche auf Fußgängerfurt angefahren und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am 11.10.2023 gegen 15:30 Uhr, überquerte eine 14-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich Burgstraße /Maxstraße bei grün zeigender Lichtzeichenanlage zusammen mit mehreren Fußgängern. Die 14-Jährige bemerkte plötzlich einen Anstoß von einem PKW undfiel auf die Straße.

Laut den Angaben der Geschädigten könnte es sich um einen schwarzen Citroen Van gehandelt haben. Der PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um die 14-Jährige zu kümmern. Mehrere Passanten, von denen bislang keine Personalien bekannt sind, halfen der Geschädigten vor Ort.

Sie begab sich am Folgetag aufgrund von Schmerzen im rechten Bein sowie im Rücken ins Krankenhaus. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per

E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kaiserslautern (ots) – Vom 12.10.2023, 17 Uhr bis zum 13.10.2023, 12 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Nordbahnstraße vor einem Wohnhaus abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Piaggio.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng

Mehrere Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – In den Abendstunden des 13.10.2023 sowie den frühen Morgenstunden des 14.10.2023 kam es insgesamt zu drei polizeilich festgestellten Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet von Kaiserslautern.

Zunächst kontrollierten die Einsatzkräfte einen 37-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Augustastr. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 2,75 Promille auf. Außerdem verlief ein Urintest positiv auf Kokain.

Einen weiteren, 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrollierten die Einsatzkräfte in der Bierstraße. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 0,63 Promille auf.

Zuletzt wurde bei einem 27-jährigen Fahrer eines Fahrerlaubnis pflichtigen E-Bikes in der Mennonitenstr. fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrzeugführer verfügte

außerdem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und führte eine geringe Menge Cannabis mit sich.

Dem 27- und dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem 18-Jährigen erfolgte eine zweite Atemalkoholmessung mit einem Gerichts verwertbaren Messgerät. Gegen alle Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. I eng

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am 14.10.2023 gegen 19:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein vor dem LIDL-Markt in der Auguststraße abgestelltes Fahrrad. Es handelt sich um ein neon-gelbes Mountainbike der Marke Rockrider, Größe 24 Zoll mit einer 18-Gang-Schaltung.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng

Dieseldiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum vom 12.10.2023, 14:15 Uhr bis zum 13.10.2023, 06:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter an zwei in der Röchlingstraße abgestellten LKW die Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 550 Liter Diesel.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-3692250 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng