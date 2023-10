Raub im Bereich des Wasserturms

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 20:00 Uhr befanden sich ein 23-Jähriger in der Innenstadt im Bereich des Wasserturms, als er von einer 3-köpfigen Personengruppe angepöbelt, mit einem Faustschlag zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen und getreten wurde. Hierbei wurde ihm Bargeld und ein Schlüsselbund gestohlen. Das mitgeführte Handy wurde von den Tätern zerstört.

Die Täter sind nach begangener Tat in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25 Jahre, trugen schwarze Jogginghosen. Ein Täter hatte dunkle Haare zum Zopf gebunden und eine dunkelblaue Jacke getragen.

Ein weiterer hatte eine rote Daunenjacke und weiße Nike Sneaker an.

Der dritte Täter trug eine dunkelblaue Puma-Jacke, dunkelblaue Adidas-Sneaker.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Trickdiebstahl durch unbekanntes Trio

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Samstag gegen 01 Uhr ging der 53-Jährige zusammen mit seiner Freundin im Bereich Alter Messplatz/Mittelstraße zu Fuß in Richtung Max-Joseph-Straße. Plötzlich kreuzte eine männliche Person ihren Weg und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Im selben Moment kam eine weitere Person und beugte sich direkt vor deren Füßen auf den Boden. Es schien, als müsste sich die Person übergeben. Eine dritte männliche Person befand sich hinter dem Pärchen.

Die Drei entfernten sich dann zusammen in unbekannte Richtung. Im Nachhinein stellte der Geschädigte fest, dass sein Geldbeutel, sowie sein Mobiltelefon entwendet wurden.

Offensichtlich wurden die Gegenstände während der Ablenkung aus seiner Hoodie-Jacke entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Das Revier Mannheim-Neckarstadt hat bezüglich den unbekannten Täter die Ermittlungen aufgenommen./CW

Radfahrerin schwer verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag gegen 12.50 Uhr kam es auf dem Geh- und Radweg im Bereich des Mannheimer Schlossparks zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 81-jährige Radfahrerin die Konrad-Adenauer-Brücke von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Otto-Selz-Straße.

Im dortigen Ellipsenbogen kam sie aus bislang unbekannter Ursache, unmittelbar nach einer Straßenlaterne zu Fall. Die Radfahrerin erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ob es zu einer Kollision zwischen der 81-Jährigen und der Straßenlaterne kam oder gar Dritte an dem Unfallgeschehen beteiligt waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel. 0621 / 174-4222 in Verbindung zu setzen.