Gefährliche Körperverletzung in Park – 2 Verletzte – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 13.55 Uhr, gingen zahlreiche Anrufe beim Notruf der Polizei ein. Gemeldet wurde eine „Schlägerei“ in der Parkanlage der Heidelberger Kurfürsten-Anlage in Höhe des dortigen Kauflandes. Beim eintreffen der Streifenbesatzungen wurde der 49-jährige Geschädigte bewusstlos auf dem Boden liegend vorgefunden.

Des Weiteren befand sich eine weibliche Person mit einer Kopfverletzung, jedoch ansprechbar, auf einer Parkbank. Der Sachverhalt stellte sich so da, dass eine bislang unbekannte 5 bis 6-köpfige Gruppe sich mit Backsteinen bewaffnete, in den Park begaben und die Steine in Richtung der Geschädigten warfen.

Im weiteren Verlauf statteten sich die unbekannten Täter mit Besenstielen aus und schlugen auf die Opfer ein. Die beiden Geschädigten erlitten Kopf- und Gesichtsverletzungen, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt wurden.

Bei der Tätergruppe handelt sich um 5-6 männliche Personen, Anfang 20 Jahre, einer bekleidet mit einem roten Hoodie.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221-18570, in Verbindung zu setzen./CW

Sachbeschädigung durch Brandlegung – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Sonntag 15.10.2023 gegen 03.55 Uhr kam es im Bereich der Kisselgasse in Heidelberg zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter entzündeten eine im Bereich des Erdgeschosses an einem Baugerüst angebrachte Kunststoffplane, welche in der Folge auf einer Länge von ca. 10 Metern abbrannte.

Die Feuerwehr Heidelberg war mit sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand noch vor Eintreffen der Polizei. Zu einem Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude kam es nicht.

Ein Entzünden der Plane durch bloße Fahrlässigkeit, beispielsweise durch eine weggeworfene Zigarette, wird zum derzeitigen Stand der Ermittlungen als unwahrscheinlich gehalten, weshalb von einer vorsätzlichen Begehung ausgegangen werden muss.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/18570, in Verbindung zu setzen.