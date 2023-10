Falschfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer – Zeugen gesucht

BAB 6/Sinsheim (ots) – Am frühen Sonntag gegen kurz vor 01.00 Uhr, erreichten das Polizeipräsidium Mannheim zahlreiche Notrufe besorgter Verkehrsteilnehmer, welche einen Falschfahrer auf der BAB6 vom Autobahnkreuz Walldorf in Richtung der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg meldeten.

Durch die unmittelbar eingesetzten Kräfte des Verkehrsdienstes Heidelberg-Außenstelle Walldorf, sowie des Polizeireviers Sinsheim konnte der gemeldete Mercedes Sprinter, kurze Zeit später an der Ampelkreuzung B39/L533 (Dührer Straße) in Sinsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dem Fahrzeugführer war es zuvor gelungen, seine Fahrt in falscher Richtung bis zur Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt fortzusetzen.

Dort wendete er seinen Sprinter und fuhr auf der richtigen Fahrbahn wieder in Richtung Mannheim. Der 75-Jährigen wirkte bei der Kontrolle sichtlich verwirrt und war Gegenwärtig nicht mehr in der Lage seinen Sprinter sicher zu führen. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seine Heimreise trat er im Anschluss mit einem Taxi an.

Glücklicherweise kam es den ersten Ermittlungen zufolge zu keinem Unfallgeschehen. Weitere Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf, Tel. 06227/358260, in Verbindung zu setzen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde im vorläufig entzogen.

Unfall auf der B38 – Drei leicht verletzte Personen

Weinheim (ots) – Am 13.10.2023 gegen 17:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford, C-Max und einem Audi, A3 auf der B38 zwischen Weinheim und Hemsbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam die 39-jährige Fahrzeugführerin des Ford aufgrund einer tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden 37-jährigen

Fahrzeugführerin des Audis.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerin sowie die 7-Jährige Tochter der Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle Personen wurden vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe, sowie den Abschlepp Maßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in der Zeit von 17:20-20:30 Uhr vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet und es kam zu lediglich geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim durchgeführt.

Unter Drogeneinfluss dafür ohne Führerschein mit PKW unterwegs

Schönbrunn (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten des Polizeireviers Eberbach auf, dass ein 40-jährige Fahrzeugführer offensichtlich mit einem nicht zugelassenen Audi unterwegs war. An dem PKW waren zudem Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses ausgegeben waren.

Bezüglich seiner vorgezeigten ausländischen Fahrerlaubnis, bedarf es einer weiteren Prüfung, da dem Herrn bereits seine deutsche Fahrerlaubnis entzogen wurde und Fälschungshinweise an der Führerschein festgestellt wurden. Zu guter Letzt ergaben sich während der Verkehrskontrolle Hinweise, das der Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Ein entsprechender Urintest bestätigte diesen Verdacht, was eine Mitnahme zum Revier und entsprechenden Maßnahmen, inklusiver eine Blutprobe zur Folge hatte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehreren Delikten.

Der Führerschein, die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel verblieben bei der Polizei.

Explosion im Mehrfamilienhaus

Dossenheim (ots) – Gegen 20:35 Uhr meldeten mehrere Anwohner in der Theodor-Heuss-Str. eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person sei verletzt worden. Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnte ein kleiner Zimmerbrand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss lokalisiert und schnell gelöscht werden.

Wie es zu der Explosion kam ist bisher noch nicht bekannt. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin wurde leicht verletzt und nach Überprüfung durch den Rettungsdienst vor Ort zur Überwachung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nachdem das Haus von der Feuerwehr überprüft worden war, konnten die anderen Bewohner im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Hintergründe der Explosion sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Arbeit aufgenommen.