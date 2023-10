Karlsruhe

19-Jähriger bei Streit in Bar durch Messerstiche verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein junger Mann in der vergangenen Nacht bei einer Auseinandersetzung in einer Bar. Aus noch unklarem Hintergrund gerieten 2 Männer gegen 02.20 Uhr in einer Bar in der Amalienstraße aneinander. Infolge des Streits erlitt ein 19-jähriger Mann mehrere Stichverletzungen.

Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen und in zunächst lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer floh vom Tatort. Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zu der Identität des Verdächtigen auf. Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren.

Zu dem Verdächtigen ist bislang bekannt, dass es sich um einen ebenfalls jungen

Mann handeln soll, der mit einer grauen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet

war.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitag um 18.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Pkw-Führerin zunächst auf der Südtangente in Richtung Karlsruhe-Durlach und verließ diese bei der Schwarzwaldbrücke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof.

Beim Wechsel von der kombinierten Ein- und Ausfädelungsspur auf die Hauptfahrbahn kam es zu einem Kontakt mit dem Motorrad eines 18 Jahre alten Mannes, der in

gleicher Richtung unterwegs war. Dieser kam zu Fall und verletzte sich, ebenso

wie eine mitfahrende Sozia.

Da zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben vorliegen werden Zeugen melden sich beim Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Tel. 0721/944840.

Kreis Karlsruhe

Pkw kollidiert am Bahnübergang mit S-Bahn

Ubstadt-Weiher (ots) – An einem Bahnübergang in Zeutern kollidierte am

Donnerstagmittag ein Pkw mit einer Straßenbahn. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer gegen 12:25 Uhr auf der Falltorstraße in Richtung Süden.

Als er die Gleise offenbar trotz Rotlichts an einem Bahnübergang überquerte, stieß er mit einer S-Bahn der Linie S31 zusammen, die sich dem Bahnübergang zu diesem

Zeitpunkt aus Richtung Stettfeld näherte. Bei dem Unfall zog sich der 21-jährige

Autofahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er vom alarmierten Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf

rund 33.000 Euro. Sowohl die Bahn als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit.