Radfahrer angefahren und geflüchtet

Berg (ots) – Am 11.10.23 gegen 15.30h kam es in Berg in der Lukasstraße zum einem Verkehrsunfall. Ein PKW überholte einen 23-jährigen E-Bike-Fahrer und erfasste diesen während der Überholvorganges. Der 23-Jä hrige stürzte und zog sich u.a. einen Bruch im Handgelenk zu.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Zum flüchtigen PKW liegen keine Hinweise vor. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben könnten, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Hagenbach (ots) – Bereits am 09.10.23 zwischen 16-17 Uhr, wurde während der Kerwe in der Ludwigsstraße ein abgeschlossenes E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein graues Hercules E-Joy Damenrad mit neongrünen Applikationen. Der Akku befindet sich hierbei unter den Gepäckträger.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Fahrrad im Nachgang gesehen haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Gestern Morgen wurde das Durchfahrtsverbot an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim überwacht. Hierbei kam es zu einem Verstoß, der mit 50 Euro Bußgeld geahndet wurde.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Am Donnerstagmittag wurden in der Rheinbrückenstraße in Germersheim 30 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei ergaben sich insgesamt 10 Verstöße (1x Gurt, 1x Handy, 8x technischer Mangel).

Anschließend wurde die Geschwindigkeit in der Germersheimer Straße in Lingenfeld überwacht. Insgesamt waren zwölf Autofahrer zu schnell unterwegs (VMax 49 km/H). Dazu kamen drei Verstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt.