Gaststättenkontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 12.10.2023 führten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen (KVD) Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch.

Ziel der Kontrollmaßnahmen war die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden 82 Personen und zwei Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei erfassten die Polizeikräfte u.a. eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei sowie vier Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seitens der städtischen Straßenverkehrsbehörde wurden 97 Verstöße im ruhenden Verkehrs geahndet, 4 Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Neben Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie Mitarbeitende der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (12.10.2023) schlugen Unbekannte die Scheibe eines in der Rheingönheimer Straße abgestellten Transporters ein und entwendeten Werkzeug im Wert von circa 3.000 Euro.

Auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Trupp-Straße wurden im Laufe des Donnerstags aus einem schwarzen VW Kombi Angelzubehör, eine Kamera und eine Drohne im Wert von ebenfalls circa 3.000 Euro entwendet.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrüche im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 12.10.2023 zw. 02-08Uhr, stiegen Unbekannte durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein und entwendeten geringe Mengen Bargeld und Dokumente. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Friseursalon in der Hohenzollernstraße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am späten Donnerstag 12.10.2023 gegen 23:40 Uhr, zerstach ein Unbekannter alle 4 Reifen eines in der Geistgasse abgestellten grauen Audi A1. Ein Anwohner bemerkte das Geräusch entweichender Luft, konnte den Täter jedoch nicht beobachten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 12.10.2023 gegen 12:30 Uhr, war eine 73-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Von-Weber-Straße bog die Frau nach links ab.

Hierbei erfasste sie einen 97-jährigen Fußgänger, der nach Zeugenaussagen trotz rot zeigender Fußgängerampel die Von-Weber-Straße querte. Der Mann wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 12.10.2023 gegen 07:50 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Yorckstraße nach links auf Selbige abbiegen. Nach Angaben des 53-Jährigen zeigte die dortige Ampel grün.

Ein 21-Jähriger war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Yorkstraße aus Richtung Berliner Platz kommend unterwegs und wollte die Mundenheimer Straße an der Einmündung queren. Seinen Angaben zufolge zeigte die Fußgängerampel ebenfalls grün. Der Autofahrer erfasste den 21-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) In der Nacht zum Freitag 13.10.2023 gegen 02:00 Uhr, sprengten Unbekannte einen in der Karlsbaderstraße aufgestellten Zigarettenautomaten und entwendeten vermutlich Bargeld und Tabakwaren. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Israelflaggen gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 11.10.2023 um 07:30 Uhr und Donnerstag 12.10.2023 um 13:30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei israelische Nationalflaggen. Die Stadt Ludwigshafen hatte die Flaggen an Fahnenmasten an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Innenstadt und am Rathausplatz angebracht.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kinder bezahlen mit Falschgeld

Ludwigshafen (ots) – Der Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes in der Jakob-Binder-Straße verständigte am Donnerstagabend (12.10.2023) die Polizei, da ein 11-jähriges Mädchen seine Einkäufe mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlen wollte. Die 11-Jährige war am Tag zuvor war das Mädchen in Begleitung von zwei 13- und 14-Jährigen Freundinnen erschienen und hatte sich einen 20-Euro-Schein wechseln lassen.

Auch ein Junge hatte mit einem solchen Schein in dem Laden bezahlt. Im Nachgang fiel dem Mann auf, dass alle drei Scheine gefälscht waren. Eine Befragung der 11-Jährigen ergab, dass diese die Scheine von einem Jungen ihr nicht bekannten Junge erhalten habe. Dieser habe ihr angeboten, dass sie sich mit dem Geld etwas kaufen könne und ihm das Rückgeld wieder übergeben solle.

Bei dem Falschgeld handelte es sich um sogenannten Requisiten-Geld, dieses wird auch als „Movie Money“ oder „Prop Copy“ bezeichnet. Diese Scheine sind als Filmgeld gekennzeichnet, können aber auf den ersten Blick mit echtem Geld verwechselt werden. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier:

https://www.onlinewarnungen.de/news/movie-money-im-umlauf-polizei-warnt-vor-falschgeld/

Beachten Sie die Tippe Ihrer Polizei, um sich vor Falschgeld zu schützen:

Schauen Sie sich die Banknoten genau an! Konzentrieren Sie sich bewusst auf bestimmte Sicherheitsmerkmale, die Sie sich vorher eingeprägt haben. Die Deutsche Bundesbank hat diese übersichtlich zusammengefasst:

https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Falschgeld/Falschgelderkennung/falschgelderkennung.html

Nicht unter (Zeit-)Druck setzen lassen!

Da Fälscher sich bei der Nachahmung meistens auf ein oder wenige Sicherheitsmerkmale konzentrieren, ist es sinnvoll, immer mehrere Merkmale nach dem Motto „Fühlen-Sehen-Kippen“ zu überprüfen. Wie genau, das zeigt ein kurzer Film des Landeskriminalamtes: https://youtu.be/I3r71zZnY64

Bestehen Zweifel, können die Noten bei der Hausbank oder in einer der Filialen der Deutschen Bundesbank (nur Euro) überprüft werden.

Handelt es sich tatsächlich um Falschgeld, sollte schnellstmöglich die Polizei informiert werden.

Weitere Informationen zum Schutz gegen Falschgeld erhalten Bürgerinnen und Bürger unter http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/