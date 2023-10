Frankfurt – Bockenheim: Betrügerische Teerarbeiten

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 56-jähriger Hauseigentümer ist am Dienstag

(10.10.2023) von einer Gruppe von Betrügern getäuscht worden, die ihm günstigen

Teer für seinen Hof aufschwatzten. Doch dann wurden sie zu gierig. Zwei Tage

später erfolgte die Festnahme von sieben Arbeitern.

Einer der Tatverdächtigen erschien am vergangenen Dienstagnachmittag gegen 16:00

Uhr persönlich beim späteren Geschädigten in der Flinschstraße und bot ihm Teer

für seinen Hof an, den er angeblich noch von einer Baustelle übrig hätte. Man

einigte sich auf einen Quadratmeterpreis von 35 Euro. Im Rahmen der Arbeiten

bemerkte der 56-Jährige schließlich, dass eine viel größere Fläche von einem

inzwischen achtköpfigen Team geteert wurde wie zuvor vereinbart und die

geforderte Summe mittlerweile bei mehreren tausend Euro lag. Nach einer kurzen

Diskussion mit dem beauftragten „Dienstleister“ überwies der 56-Jährige das

Geld.

Frankfurt – Bornheim: Unbekannter erpresst Kopfhörer

Frankfurt (ots) – (dr) Ein bislang unbekannter Täter traf gestern Abend

(12.10.2023) in Bornheim auf einen 16-Jährigen und nahm diesen unter Androhung

von Gewalt ein Paar Bluetooth-Kopfhörer ab. Dann verhöhnte er den Geschädigten.

Der 16-Jährige befand sich gegen 19:35 Uhr an der Ecke Kettelerallee /

Wittelsbacherallee, als sich ihm von hinten ein etwa gleichaltriger Jugendlicher

näherte. Dieser forderte ihn dazu auf, ihm seine Airpods auszuhändigen, da er

ihn sonst „abstechen würde“. Der Aufforderung seines Gegenübers kam er

schließlich nach und übergab ihm freiwillig seine Kopfhörer. Der Täter entfernte

sich anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Während der Tat machte der Unbekannte noch Filmaufnahmen und zwang den

Geschädigten zu sagen, dass er vom „King aus Enkheim abgerippt“ wurde.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, circa 16 bis 17 Jahre alt, Oberlippenbart, schwarze

kurze lockige Haare, normale Statur; bekleidet mit einem Kapuzenpulli.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter

mache können, sich beim 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-10600 zu

melden.

Frankfurt – Nieder-Eschbach: Versuchter Schockanruf – Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag, 12.10.2023, wurde eine 82-jährige Frau

Opfer eines Schockanrufs.

Es meldete sich zunächst eine männliche Person, die sich als Polizeibeamter

ausgab und mitteilte, dass der Sohn der Geschädigten einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht habe. Sollte die ausgesetzte Kaution in Höhe von

120.000 Euro nicht bezahlt werden, müsse der Sohn in Untersuchungshaft.

Während des Gesprächs mit dem falschen Polizeibeamten rief die ältere Dame ihren

Sohn an. Sie erkannte die Maskerade der Täter, verständigte die Polizei, ließ

sich aber auf das Schauspiel ein. Noch bevor die echte Polizeistreife eintraf,

teilte ihr der Anrufer mit, dass ein Beamter vor ihrer Haustür in der

Deuil-La-Barre-Straße warte, um das Geld abzuholen. Diesem übergab sie eine Tüte

mit Papierschnipseln.

Nachdem der vermeintliche Polizist die Tüte erhalten hatte, entfernte er sich.

Wenige Augenblicke später traf die echte Polizei bei der Geschädigten ein und

hörte, wie die Täter erneut bei der 82-Jährigen anriefen und sich über die

Papierschnipseltüte empörten.

Mit Charme und Kalkül entschuldigte sich die Geschädigte für ihren „Fauxpas“ und

teilte den Tätern mit, dass die Tüte mit dem Bargeld noch zur Abholung bereit

liege. Dies beruhigte die Täter, die umgehend ihren Abholer erneut zur

Wohnanschrift schickten. Anstatt eine prall gefüllte Tüte mit Bargeld in Empfang

zu nehmen, wurde er beim Öffnen der Haustür mit klickenden Handschellen

empfangen.

Dank des vorbildlichen Verhaltens der 82-jährigen Dame konnte der 16-jährige

Tatverdächtige festgenommen und in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten

Betruges verantworten.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche, auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell

agierende Täter gezielt die Schockwirkung aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind

äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten „falsche

Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“.

Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

mit E-Scootern unterwegs gewesen sein soll, angesprochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann aus dieser Gruppe den Geschädigten

angesprochen und dabei seinen Arm um ihn gelegt haben. In einer bedrohlichen

Situation hielt der Täter dem 42-Jährigen ein Messer an die Körperseite. Der

Geschädigte, der erst am Vortag aus der Haft entlassen worden war, hatte 600

Euro bei sich, die er dem Täter aushändigte.

Durch sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen konnte der Täter kurze Zeit

später identifiziert und festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es

sich um einen wohnsitzlosen Mann, der sich nun wegen des Verdachts der

räuberischen Erpressung verantworten muss.

