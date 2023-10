Gießen/Pohlheim/L3131: Verfolgungsfahrt

Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Süd wollten am Freitag (13.10.2023) einen Ford im Schiffenberger Weg anhalten. Statt den Weisungen Folge zu leisten, gab die Fahrerin Gas und raste davon. Auf ihrer Flucht gegen 01.35 Uhr überfuhr sie mehrere rote Ampeln. Zudem überschritt sie die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um bis zu 50 km/h. Die Beamten verfolgten die Flüchtige über Pohlheim-Hausen, Gießen-Petersweiher, Pohlheim-Garbenteich, zurück nach Hausen und über die Landstraße 3131. Kurz vor dem Parkplatz „Limes“ konnte die Frau schließlich gestoppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,04 Promille an. Die Beamten nahmen die 19-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis fest und mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Die Schutzleute leiteten mehrere Strafverfahren, u.a. auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens, gegen die Frau ein.

Pohlheim: Ordnungspolizisten angegriffen

In Watzenborn-Steinberg stellten Ordnungspolizisten der Gemeinde gegen 14.50 Uhr einen jungen Mann auf einem E-Scooter ohne Kennzeichen fest. Sie stoppten den 18-Jährigen in der Wilhelmstraße. Dabei leistete der deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Gießen Widerstand, er schlug gegen den Arm eines 53-jährigen Ordnungspolizisten. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Es gelang ihm und seinem Kollegen, den 18-Jährigen festzunehmen. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Roller stellte sich als gestohlen gemeldet heraus. Ein Versicherungsschutz bestand nicht. Die aufnehmenden Polizeibeamten der Station Gießen Süd leiteten mehrere Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Polizisten beleidigt und bedroht

Nach einem Streit unter Obdachlosen am Donnerstag (12.10.2023) am Marktplatz wollten Beamte der Polizeistation Gießen Nord die Identität eines Mannes feststellen. Daraufhin beleidigte er die eingesetzten Beamten verbal. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Die Schutzleute nahmen den Betrunkenen gegen 19.20 Uhr mit zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin äußerte er weitere Beleidigungen, darüber hinaus bedrohte der 39-Jährige Deutsche die Polizisten mit dem Tode. Die Ordnungshüter leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein.

Gießen: Fahrraddiebstahl

Aus der Georg-Schlosser-Straße klaute ein Unbekannter am Donnerstag (12.10.2023) ein abgeschlossenes Citybike. Das schwarze Rad der Marke „KTM“ im Wert von 1.000 Euro war an eine Laterne angeschlossen. Der Dieb schlug zwischen 19.30 Uhr 20.30 Uhr zu.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0641 7006-3555 zu melden.

Lich: Kind leicht verletzt

Ein sechsjähriges Kind lief am Donnerstag (12.10.2023) auf dem Gehweg der Straße „Hopfengarten“. Etwa in Höhe der Hausnummer 13 wollte das Kind gegen 16.40 Uhr die Fahrbahn überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dabei zu Fall. Ein in diesem Moment passierender, 27-jähriger Opelfahrer aus dem Landkreis Gießen touchierte dabei die Sechsjährige leicht. Das Kind aus dem Landkreis Gießen brachten Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt es Prellungen und Schürfwunden am Bein.

Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Grünberg unter 06401 91430 zu melden.

Linden: Drogenfahrt

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr ein 21-jähriger Mann am Donnerstagabend (12.10.2023) in Großen-Linden. Beamte der Polizeistation Gießen Süd stoppten den Fahrer des Audi im Bereich eines Pendlerparkplatzes in der Gießener Pforte. Ein Vortest reagierte gegen 22.20 Uhr positiv auf THC. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Dort folgte eine Blutentnahme, die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren gegen den Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis ein.

Gießen: Linienbus fährt nach Unfall davon

In der Frankfurter Straße, in Höhe der Haltestelle „Liebigstraße“, hielt der Fahrer eines Minicars seinen VW im Bereich der Bushaltestelle an. Ein hinter ihm stehender Linienbus fuhr in diesem Moment an und bog nach rechts in die Liebigstraße ab. Dabei touchierte der Linienbus den Touran und beschädigte dessen Fahrzeugfront. Anschließend fuhr der Bus ohne anzuhalten davon. Ob der Busfahrer den Unfall bemerkte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es sollen sich mehrere Passanten am Unfallort befunden haben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am Mittwochabend (11.10.2023) gegen 22.45 Uhr in Höhe der Haltestelle beobachtet? Wer kann Hinweise zum Linienbus, der zweiachsig und oben weiß gewesen sein soll, geben? Zeugen melden ihre Beobachtungen bitte der Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen: Audi beschädigt

In der Zeit von Dienstag (10.10.2023), 14.00 Uhr und Mittwoch, 16.15 Uhr beschädiget ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten schwarzen Audi. Der S6 stand auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Haydnstraße. Der Unfallflüchtige verursachte den Schaden im vierstelligen Eurobereich an der hinteren Stoßstange der Limousine und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: Gelbes Fahrzeug gesucht

Einen geparkten VW beschädigte ein Unbekannter am Mittwoche (11.10.2023) zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr in Wieseck. Der weiße Touran stand in der Gießener Straße auf einem Parkplatz seitlich der Fahrbahn. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zurück ließ er einen Schaden von geschätztenGießen: Die Polizei-News 1.000 Euro. Fremdlackspuren am beschädigten VW lassen auf ein gelbes Fahrzeug als Verursacher schließen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen, gelben Fahrzeug geben? Die Unfallfluchtermittler nehmen Hinweise unter 0641 7006-3755 entgegen.

Buseck: Passat beschädigt

Etwa 2.000 Euro Schaden hat ein Autofahrer an seinem VW zu beklagen. Ein unbekannter Unfallfahrer streifte die linke Seite des in der Straße „Am Rinnerborn“ geparkten Passats. Der Unfall in Alten-Buseck geschah im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (04.10.2023) und Montag (09.10.2023), 11.20 Uhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.