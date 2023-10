Sachbeschädigung an Linienbus

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 23:15 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 04:10 Uhr

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Linienbus am sogenannten „Alten Bahnhof“ in der Straße „Am Mühlberg“ in Neukirchen-Riebelsdorf beschädigt.

Die unbekannten Täter haben hierbei mehrere große Glasscheiben sowie die komplette Verglasung der hinteren Bustür zerstört. Im Innenraum des Buses konnten einige Steine vorgefunden werden, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass die unbekannten Täter die Glasscheiben mit diesen Steinen eingeworfen haben. Bei dem weißen Linienbus mit Marburger Kennzeichen handelt es sich um die Marke Iveco vom Typ Crossway Low Entry.

Der Sachschaden wird derzeit auf 5000,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Autofahrer steht unter Drogeneinfluss – Polizeikontrolle

Tatzeit: Mittwoch, 11.10.2023, 21:15 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Homberg stoppte am Mittwochabend einen schwarzen Fiat Punta auf der L 3224 Höhe Homberg/Efze und führte eine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle des 41-jährigen Autofahrers aus Homberg ergaben sich Verdachtsmomente die für einen Drogenkonsum des Fahrers sprachen. Ein in der Folge freiwillig durchgeführter Urintest bei dem Autofahrer verlief positiv auf Amphetamin.

Der 41-Jährige wurde zur weiteren Bearbeitung mit auf die Polizeistation Homberg genommen. Hier wurde auch eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Nach der Sachbearbeitung wurde er noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er wird sich nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehrs unter den Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Die Polizeistation Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Einbruch in Gewerbebetrieb – Täter flüchten ohne Beute

Tatzeit: Dienstag, 10.10.2023, 16:45 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 07:25 Uhr

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in einen Gewerbebetrieb für Landtechnik in der Bischhäuser Straße in Neuental-Bischhausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine seitlich gelegene Werkstatttür auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend wurde in den Büroräumen sämtliche unverschlossenen Stahlschränke und Schreibtische durchsucht. In einem Lagerraum wurde ein Stahlschrank durch die unbekannten Täter aufgehebelt und ebenfalls durchsucht.

Schlussendlich flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute aus dem Objekt.

Der Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 02:57 Uhr

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht gegen 02:57 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Knüllwald-Remsfeld gesprengt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mindestens zwei unbekannte Täter dabei in die Bankfiliale eingedrungen und führten mittels Festsprengstoff zwei Sprengungen kurz hintereinander durch. Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei.

Unmittelbar nach den Sprengungen flüchteten die unbekannten Täter aus dem Bankgebäude und wurden durch weitere unbekannte Täter mit einem dunklen hochmotorisierten Fluchtfahrzeug aufgenommen, welches in Richtung Autobahn flüchtete.

Die unbekannten Täter haben dabei in der Bankfiliale einen erheblichen Sachschaden angerichtet und nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich auch eine unbestimmte Summe Bargeld erbeuten können. Die Höhe des geschätzten Sachschadens wird mit 300.000,- EUR angegeben.

Es befanden sich auch sogenannte „Entschärfer“ des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz. Nachdem diese weitere Gefahren ausschließen konnten, erfolgte die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei Homberg vor Ort und die Arbeit der Spurensicherung. Diese Maßnahmen dauern aktuell vor Ort noch an.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bisher keinen Erfolg.

Weitere Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.