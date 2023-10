Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Unbekannter entwendet gewaltsam Fahrrad eines 12-Jährigen, Fahrrad später wieder aufgefunden

Korbach (ots)

Am Donnerstag entwendete ein unbekannter Täter gewaltsam das Fahrrad eines 12-Jährigen. Der Täter konnte unerkannt flüchten, das Fahrrad wurde später aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und bittet um Hinweise.

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr meldete sich die Mutter eines 12-Jährigen aus Frankenberg bei der Polizei, da ihrem Sohn das Fahrrad gestohlen worden sei.

Bei einer Befragung schilderte der Schüler, dass er gegen 14.45 Uhr mit seinem Mountainbike durch die Straße Illersteg gefahren sei. Bei langsamer Fahrt sei er von einem Jugendlichen vom Fahrrad gestoßen worden. Der Unbekannte habe ihm das Fahrrad anschließend weggenommen und sei in Richtung Wehrweide weggefahren. Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Kurze Zeit später meldete sich ein Angehörigen des 12-Jährigen. Er hatte das rote Mountainbike in der Hainstraße in Frankenberg gesehen. Die sofort nach dort entsandte Streife der Polizei Frankenberg konnte das Bike an der beschriebenen Stelle auffinden und sicherstellen.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 15 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, schlanke Statur, helle Hautfarbe, komplett schwarz bekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen, schwarze Corona-Maske über Mund und Nase.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.