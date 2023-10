In Baustelle mehrere Baken beschädigt

A 61/Worms (ots) – Offenbar kollidierten bislang ein oder mehrere unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum 11.10.2023 oder am frühen Morgen des 11.10.2023 mit mehreren Warnbaken in der Baustelle der Pfeddersheimer Talbrücke. Dabei wurden in Fahrtrichtung Koblenz eingangs der Baustelle insgesamt 5 Baken beschädigt.

Ein Verursacher oder eine Verursacherin meldete sich nicht. Eine 39-jährige Fahrerin eines PKW fuhr in der Folge über ein Teil einer beschädigten Bake, was zu einer Reifenpanne führte. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An den Baken entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet mögliche Zeugenhinweise zu einem Verursacher oder eine Verursacherin unter 06701-9190.

Kreis Alzey-Worms

Messerangriff am Busbahnhof

Alzey (ots) – Am Freitag 13.10.2023, kam es gegen 09 Uhr, zu einem Messerangriff am Busbahnhof. Hierbei verletzte ein 26-Jähriger deutscher Staatsangehöriger seine 55-jährige Mutter und seinen 21-jährigen Bruder mit einem Messer. Der 26-Jährige konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Opfer wurden verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Für die Dauer der Tatortaufnahme musste der Busbahnhof zum Teil gesperrt werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Augenzeugen werden gebeten, sich unter 06731/9110 bei der Polizei Alzey zu melden.

Diebstahl schwerer Arbeitsgeräte – Zeugen gesucht

Erbes-Büdesheim (ots) – Am Donnerstag 12.10.2023 zwischen 14:38-15:38 Uhr kam es am helllichten Tag zu einem Diebstahl eines Erdstampfers und eines Motortrennschleifers.

Die genannten Gegenstände standen auf einem Pritschenwagen einer Baufirma, welche unweit ihre Arbeiten durchführte. Der Pritschenwagen parkte auf der Hauptstraße 2 in Erbes-Büdesheim.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Alzey: 06731 9110.