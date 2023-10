Sachbeschädigungsserie in der Industriestraße

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 12.10.2023 gegen 17:00 Uhr bis 13.10.2023 um 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Industriestraße in Speyer mehrere geparkte PKW. Es wurden diverse Kennzeichen abgerissen und Außenspiegel beschädigt. Bei der Absuche vor Ort konnte durch die Polizei insgesamt Schäden an 8 geparkten Fahrzeugen festgestellt werden.

Bereits am 03.10.2023 kam es zu ähnlich gelagerten Beschädigungen an PKW in der Industriestraße. Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Industriestraße verdächtige Personen beobachtet? Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstähle aus Frisörsalon und Kneipe in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 15:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette aus dem Tresenbereich eines Frisörsalons in der Innenstadt, wobei sie eine Beute im 2-stelligen Eurobereich machten.

Gegen 19:50 Uhr nutzte ein unbekannter Tatverdächtiger in einer Innenstadtkneipe die kurzzeitige Abwesenheit der Bedienung und entwendete deren Kellnergeldbeutel aus dem Thekenbereich. Die Beschäftigten der Kneipe verfolgten den Täter, verloren ihn aber am Domplatz aus den Augen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich hier auf eine niedrige dreistellige Summe.

Der Tatverdächtige war Anfang 20, auffällig beleibt mit breitem Gesicht, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Mütze sowie einem weißen T-Shirt bekleidet.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat in der Innenstadt, insbesondere in der Korngasse, jeweils gegen 15:40 Uhr und gegen 19:50 Uhr, verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Angaben zur Person des Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des Diebesguts machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Pedelecs

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 17:45 Uhr hatte ein 43-jähriger Mann sein Pedelec vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße abgestellt und es mit einem Faltschloss gesichert. Etwa 15 Minuten verließ er die Bank wieder und stellte den Diebstahl seines Pedelecs fest. Der Diebstahlsschaden liegt bei ca. 4.400 Euro. Eine Beschreibung des Pedelecs ist bislang nicht möglich.

Wer hat am Donnerstag zwischen 17:45 Uhr und 18 Uhr an der Volksbank in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall an Ampelkreuzung in der Hilgardstraße

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 17:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hilgardstraße / Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hilgardstraße in Richtung der St-German-Str., während eine 32-jährige PKW-Fahrerin die Ludwigstraße in Richtung des Königsplatzes befuhr.

Da beide Fahrerinnen etwa gleichzeitig in die Kreuzung einfuhren, kollidierte die Fahrzeugfront der 32-Jährigen mit der rechten Fahrzeugseite der 37-Jährigen. Die 37-jährige Verkehrsteilnehmerin klagte infolge des Zusammenstoßes über Nackenschmerzen. An den PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.400 Euro.

Beide Verkehrsteilnehmerinnen gaben an grünes Licht der dortigen Lichtzeichenanlage wahrgenommen zu haben. Die zum Unfallzeitpunkt vorherrschende Ampelschaltung ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird ein unbeteiligter Zeuge gesucht, der den Unfall beobachtet haben will, sich aber vor Eintreffen der Polizei entfernt hat.

Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf Parkplatz

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 12:10 Uhr verlor eine 80-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Discounters in der Iggelheimer Straße, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Dabei fuhr sie durch eine Hecke, touchierte ein Verkehrszeichen sowie im weiteren Verlauf ein geparktes Fahrzeug und verursachte hierbei an allen Gegenständen Sachschäden, die in ihrer Höhe noch nicht feststehen.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Verkehrsunfall auf der B9

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 06:40 Uhr touchierte eine 24-jährige Frau mit ihrem PKW aus unbekannten Gründen die Mittelschutzplanke auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Schwegenheim Römerberg. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in das angrenzende Feld. Das Fahrzeug blieb dort liegen und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an ihrem Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens an der Schutzplanke steht noch nicht fest. Die Beamten sperrten kurzzeitig den rechten Fahrstreifen zur Gewährleistung einer sicheren Unfallaufnahme.