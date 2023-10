Landau: Die Polizei-News

Akku von E-Bike entwendet – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Die 61-jährige Geschädigte stellte am 11.10.2023 gegen 12 Uhr ihr E-Bike in der Westbahnstraße ab und sicherte dieses mittels Schloss. Gegen 15:30 Uhr musste sie feststellen, dass der Akku durch unbekannte Täter entwendet wurde. Dieser war nicht explizit gegen Wegnahme gesichert.

Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verhaltenshinweise zur Sicherung von Elektrorädern gegen Diebstahl können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/elektroraeder-vor-diebstahl-schuetzen-auch-in-keller-und-garage/

Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Heute wurde der neue Leiter der Polizeidirektion Landau, Polizeidirektor Jürgen Traub, offiziell von Polizeipräsident Georg Litz in sein Amt eingeführt. Der bisherige Leiter der Polizeidirektion, Thomas Sommerrock, hatte die Direktion bis August geführt und tritt Anfang nächsten Jahres nach Abbau von Überstunden in den wohlverdienten Ruhestand ein.

Jürgen Traub wurde 1986 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Polizeiführungsakademie (heutige Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2004 zunächst im Lagezentrum des Ministeriums des Innern und für Sport eingesetzt.

Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Landstuhl, Dozent an der Hochschule der Polizei, Leiter der Kriminalinspektion Neustadt und stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Neustadt.

Im November 2018 wurde ihm die Leitung der Abteilung Bereitschaftspolizei im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz übertragen.

Polizeipräsident Georg Litz wünschte Jürgen Traub viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeidirektion Landau ist für rund 280.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Der Dienstbezirk der Polizeidirektion Landau umfasst die kreisfreie Stadt Landau sowie die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim.

Die Polizeidirektion Landau ist somit für 13 Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Städte, sowie eine kreisfreie Stadt auf einer Fläche von 1.250 Quadratkilometer zuständig. Der Direktion sind die Kriminalinspektion Landau, die Polizeiinspektionen Landau, Germersheim, Bad Bergzabern, Edenkoben und Wörth sowie die Polizeiwache Annweiler nachgeordnet.