Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Am Vormittag des 13.10.2023 wurden durch die Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen u.a. aufgrund einer europaweiten Kontrollwoche durchgeführt. Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung der 30er-Zone in der Luitpoldstraße in Edenkoben konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt werden.

Auch fiel ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer mit drogentypischen Auffälligkeiten auf. Da bei dem folgenden Urintest ein positives Ergebnis auf THC und Opiate vorlag, erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme.

Im Hinblick auf das Thema ‚Ablenkung‘ (z.B. durch Smartphones) verhielten sich die Verkehrsteilnehmer jedoch vorbildlich und es konnten keine Verstöße diesbezüglich festgestellt werden.

Die Polizei appelliert weiterhin an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt beiseite zu legen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.

Geldbeutel aus PKW entwendet – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – In der Nacht vom 12.10.2023 auf den 13.10.2023 wurden in der Albert-Detzel-Straße in Herxheim aus zwei PKWs die Geldbeutel entwendet. Hierbei wurde jeweils brachial mittels Gullydeckel eine Seitenscheibe eingeworfen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Anhand von Zeugenbefragungen lässt sich der Tatzeitraum zwischen 3 Uhr und 5 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät, keinerlei Wertsachen im Auto zu belassen. Weitere Verhaltenshinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Edenkoben (ots) – Am Donnerstags 12.10.2023, betrat ein 29-jähriger Edenkobener gegen 18:50 Uhr trotz bestehenden Hausverbots, eine Tankstelle in der Staatsstraße. Die herbeigerufene Streifenbesatzung konnte den Mann hiernach auf einem Fahrrad Schlangenlinien fahrend entlang der Staatsstraße auf dem Gehweg erkennen.

Da der 29-Jährige sich während der darauffolgenden Personenkontrolle unkooperativ und aufbrausend zeigte und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, musste er vom Fahrrad zu Boden gebracht und gefesselt werden. Weil er sich auch im Fortgang der polizeilichen Maßnahme nicht beruhigte, wurde er nach der folgerichtigen Blutentnahme einer Gewahrsamseinrichtung zugeführt, in der er die Nacht verbringen musste.

Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, Hausfriedensbruch und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Brand auf Ackerflächen in der Nähe vom Haftelhof

Schweighofen (ots) – Gegen 13.42 Uhr wurde über die Integrierten Leitstelle (ILS) einen Brand auf Ackerflächen in unmittelbarer Nähe zum Haftelhof gemeldet. Beim Eintreffen der Funkstreife stellte sich heraus, dass die Feuerwehr bereits aktiv mit den Löscharbeiten beschäftigt war.

Gemäß den bisherigen Ermittlungen, verlor der Verursacher, bei dem es sich um den 77-jährigen Grundstückseigentümer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern handelt, die Kontrolle über das Feuer, während er Hecken auf kontrollierte Weise abbrennen wollte. Auf seinem Grundstück wurde die gesamte Rasenfläche durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Ob auch die darauf befindlichen Obstbäume durch die Hitzeentwicklung Schaden nahmen, steht derzeit nicht fest.

Der Brand griff bereits auf die beiden angrenzenden Grundstücke über, bevor die Feuerwehr eintraf. Auf einem der betroffenen Grundstücke handelte es sich um einen Acker ohne Bewuchs, auf dem lediglich der Grünstreifen in Richtung der Fahrbahn Feuer fing.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein vollständiges Verbrennen des Grasbewuchses auf dem weiteren Grundstück verhindert werden. Die Feuerwehren aus Bad Bergzabern, Steinfeld, Schweighofen und Schaidt waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort.