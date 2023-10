Wie smart sind smarte Türschlösser? (Foto)

Mainz (ots) – Der gute alte Schlüsselbund. Schwer und unhandlich, so klirrt dieser echte Klassiker analoger Sicherheitstechnik seit Ewigkeiten durch die deutschen Haushalte. Aber kann man das nicht auch leicht, smart und digital machen? Nicht wenige fragen sich dies mit Blick auf ihre ausgebeulten Hosentaschen und dem allgegenwärtigen Trend zur Digitalisierung.

Und tatsächlich, wer im Netz nach smarten Türschlössern sucht wird auch rasch fündig. Also, nichts wie bestellen oder gibt es doch noch (sicherheits-) relevante Fragen, die man sich im Vorfeld stellen sollte?

Was ein smartes Türschloss ist, was es vor dem Kauf zu beachten gilt und welche Stolpersteine auf dem Entscheidungsweg lauern, um diese und weitere Fragen geht es im Webseminar. Ein Experte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz beantwortet in einem Live-Chat Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Online-Seminar findet am 27.10.2023, ab 16 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter folgenden Link: https://s.rlp.de/soCdX

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Lichtaktionstag Fahrrad – Polizei, ADFC u.v.m. freuen sich auf Ihren Besuch

Mainz (ots) – Getreu dem Motto „Mainz setzt aufs Rad – aber sicher!“ lädt die Polizei Mainz zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und weiteren Akteuren rund um das Fahrrad am 14.10.2023 zum große Lichtaktionstag für Fahrradfahrende vor dem LULU (ehem. Karstadt) in der Ludwigstraße in Mainz ein.

In der Zeit von 10-15:00 Uhr können Interessierte mit ihren Fahrrädern vorbeikommen und kostenlos durch den ADFC einen Lichtcheck durchführen lassen. Kleinere, möglicherweise vor Ort festgestellte Mängel können direkt mit der Fahrrad-Selbsthilfe Bike Kitchen Mainz und deren Know-how beseitigt werden.

Zudem wird das Fahrradgeschäft Radgeber vor Ort über Beleuchtungsmittel etc. informieren. Auch die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Mainz werden vor Ort sein und u.a. über die Themen Verkehrssicherheit und Diebstahlschutz informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Montagmorgen 09.10.2023 kam es im Hauptbahnhof zu einer Widerstandshandlung eines 25-jährigen Mannes bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei. Hierbei schlug der Mann nach einem der Polizisten, wurde daher zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er erheblichen Widerstand leistete und die Beamten beleidigte und bedrohte.

Eine Polizistin verletzte sich hierbei. Dieser Sachverhalt wurde durch diverse Zeugen beobachtet und teilweise per Mobiltelefon aufgezeichnet.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-340 73-1221 oder bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern