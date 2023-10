Frontalzusammenstoß mit schwerst verletzter Person

B48, Gemarkung Laubenheim (ots) – Am 12.10.2023 gegen 16:35 Uhr befuhr eine 50-jährige Renault-Fahrerin die B48 von Laubenheim kommend in Fahrtrichtung Langenlosheim. Ihr entgegen kam ein 29-jähriger BMW-Fahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Renault-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn, im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet so in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte sie frontal mit dem 29-jährigen BMW Fahrer. Die Renault-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und musste mit hydraulischem Gerät durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Der BMW-Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Er wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verlegt.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden dürfte bei circa 35.000 Euro liegen. Die Unfallörtlichkeit wurde auf Weisung der Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft gutachterlich aufgenommen. Die Fahrbahn wird, aufgrund von Reinigungsarbeiten, noch bis circa 22:30 Uhr gesperrt bleiben.

Verkehrsunfall mit schwerst verletzter 33-jähriger Frau

Gutenberg (ots) – Am 12.10.2023, um 15:30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem Pkw die L236 von Windesheim kommend, in Fahrtrichtung Hargesheim. Im Pkw befand sich noch ihre 7-jährige Tochter. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die 33-jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 7-jährige Tochter erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich auch in ein Krankenhaus verbracht.

Der 79-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw verletzte sich am Kopf und im Brustbereich und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000 EUR.Die L 236 wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt.