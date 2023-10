Körperverletzungsdelikte in der Wasserturmanlage – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zu 2 verschiedenen Körperverletzungsdelikten kam es am Mittwoch in der Zeit von 22:15-22.30 Uhr. Beide Taten wurden im Bereich des Wasserturms begangen, ob ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Fall 1:

Ein 18-Jähriger erlitt durch unbekannte Täter mehrere Stichverletzungen. Mit einem Messer wurden dem 18-Jährigen in der Wasserturmanlage mehrere oberflächliche Stichverletzungen am Oberkörper, an der Hüfte und an den Armen zugefügt. Der 18-Jährige flüchtete daraufhin mit seinen Freunden in Richtung des Quadrates Q6/Q7, von wo aus er den Notruf wählte.

Der Geschädigte kam in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo die Stichwunden versorgt

wurden. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Die unbekannten Täter

flüchteten in unbekannte Richtung. Es gibt keine sachdienlichen Hinweise oder etwaige Personenbeschreibungen. Hintergründe der Tat sind ebenfalls bislang unbekannt.

Fall 2:

Des Weiteren kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen mehreren Personen,

bei denen ein 19-Jähriger durch 2 mittlerweile bekannte Täter zunächst in der Wasserturmanlage geschlagen wurde. Der Geschädigte flüchtete in Richtung der Friedrich-Karl-Straße, wo er durch 2 Personen eingeholt und mit Tritten und Schlägen traktiert wurde.

Ein Zeuge wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und trennte die Beteiligten voneinander. Beide Täter wurden durch die alarmierte Polizei festgenommen.

Täterbeschreibung:

Beide waren ca. 180 cm groß, beide schlank, im Alter von ca. 18-25 Jahren-

Ein Täter trug ein Basecap und grauen Hoodie, dessen Kapuze über die Basecap geworfen war.

In beiden Fällen sucht das Fachdezernat 9.1 nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Brand

Mannheim (ots) Heute um 13 Uhr geriet ein in der Theodor-Storm-Straße abgestellter VW aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Das Feuer konnte zwischenzeitlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Schiffsunfall auf dem Neckar

Mannheim (ots) – Am Freitagmittag, 13. Oktober 2023, kam es auf dem Neckar zu einem Unfall mit einem Tankmotorschiff. Das Schiff streifte mit dem Steuerhaus die Brücke an der Lauffener Straße. Dabei entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Es sind bisher keine Betriebs- oder Gefahrstoffe ausgetreten. Die Brücke an der Lauffener Straße ist bis auf Weiteres für den Straßenverkehr gesperrt.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

VW-Kleinbus kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Der 24-jährige Fahrer eines VW-Kleinbusses missachtete am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf der Speyerer Straße als Linksabbieger das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage Neckarauer Straße in Höhe der Haltestelle Hochschule und kollidierte mit der einfahrenden Straßenbahn. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Einbruch in Kapelle

Mannheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 06 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür, in die Kapelle im Alter Postweg ein.

In der Kapelle wurden mehrere Schränke durchwühlt. Nach erstem Sachstand wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Ein 43-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 21.20 Uhr die Werderstraße in Fahrtrichtung Augustaanlage. Auf Höhe der Kreuzung Werderstraße/Beethovenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 35-jährigen BMW-Fahrers.

Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beim Audi die Airbags ausgelöst wurden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Verletzt wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

