Skateboard-Fahrer stürzt und wird überrollt

Kaiserslautern (ots) – Ein Skateboard-Fahrer ist am Donnerstagabend im Bereich „Alte Brücke“ gestürzt und von einem Auto überrollt worden. Der Mann wurde dadurch schwer verletzt. Nach Angaben des 43-jährigen Autofahrers war er gegen 19.30 Uhr in der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein und bog anschließend in die Straße „Alte Brücke“ ab.

In der Dunkelheit erkannte der Mann zu spät, dass hier eine Person auf der Fahrbahn lag, und überrollte diese mit seinem Pkw. Nachdem der 43-Jährige gestoppt hatte, bockte er mit Hilfe von Passanten sein Fahrzeug hoch. Die alarmierte Feuerwehr zog den Mann unter dem Auto heraus, und der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige vor dem Unfall mit seinem Skateboard aus Richtung Feuerbachstraße kam und den Zeugenangaben zufolge ohne Fremdeinwirkung stürzte. Er blieb auf der Fahrbahn liegen, wo er nur Augenblicke später überrollt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zur genauen Klärung der Abläufe wurde ein Gutachter eingeschaltet. |cri

Unehrlicher Finder gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Diebstahls ermittelte die Polizei am Donnerstag in einer Bankfiliale in der Rummelstraße. Nachdem ein 24-jähriger Mann gegen 11:30 Uhr am Automaten Geld abhob, vergaß er die Scheine im Ausgabeschacht. Schon kurz darauf bemerkte er seine Unachtsamkeit und ging

zurück. Da war es aber schon zu spät.

Jemand hatte die Banknoten bereits an sich genommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wiederholungstäter landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Nicht einmal 24 Stunden, nachdem er wegen seines Verhaltens einen Platzverweis erhalten hatte, ist ein junger Mann erneut unangenehm aufgefallen. Mehrere Zeugen meldeten am Donnerstagmorgen der Polizei einen Randalierer in der Richard-Wagner-Straße, der insbesondere Frauen und Kinder anschreien, anpöbeln und beleidigen würde.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen 22-Jährigen aus dem Landkreis, der erst am Tag zuvor an fast derselben Stelle aus ähnlichen Gründen einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte.

Da die Dauer des verhängten Platzverweises noch nicht abgelaufen war und der Randalierer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Dienststelle genommen. Auf richterliche Anordnung musste der 22-Jährige bis zum Abend in einer Gewahrsamszelle bleiben.

Betroffene, die von dem Mann beleidigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Ladendieb gibt Beute nicht her

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Ladendieb, der seine Beute nicht mehr hergeben wollte, hatten es Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Zollamtstraße zu tun. Gegen 18 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes die Polizei und meldete, dass sie einen Mann beim Stehlen erwischt habe. Der Langfinger war dabei beobachtet worden, wie er sich verschiedene Waren unter die Kleidung

steckte und dann die Kasse passieren wollte, ohne dafür zu bezahlen. Vom Personal darauf angesprochen, weigerte sich der Mann, das Diebesgut zurückzugeben.

Stattdessen lief er zurück in den Markt.

Die ausgerückte Polizeistreife machte den 60-Jährigen zwischen den Regalen ausfindig und begleitete ihn nach draußen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden diverse Artikel aus dem Markt gefunden und sichergestellt. Sie konnten den Mitarbeitern ausgehändigt werden.

Da der Täter unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zum Schnelltest gebeten. Ergebnis: 2,49 Promille. Nachdem seine Personalien festgestellt und der Sachverhalt aufgenommen war, wurde dem Mann ein Platzverweis für sämtliche Lebensmittelläden in der Zollamtstraße bis zum späten Abend erteilt. Der 60-Jährige trollte sich. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Raser werden „geblitzt“

Kaiserslautern (ots) – Genau an der richtigen Stelle stand ein „Blitzer“ des Polizeipräsidiums Westpfalz am Mittwochnachmittag: Während der Geschwindigkeitskontrolle in der Mannheimer Straße erwischten die Einsatzkräfte der Zentralen Verkehrsdienste zwei Autofahrer, die sich offenbar ein Rennen

lieferten. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Die beiden Fahrzeuge – ein dunkler BMW und ein weißer Sportwagen, fielen gegen 17.40 Uhr schon von weitem durch ihre lauten Motorengeräusche auf. Im Messbereich angekommen, wurden bei zulässigen 50 Stundenkilometern Geschwindigkeiten von 134 und 138 km/h festgestellt. Dank der „Blitzer-Fotos“

stehen die Kennzeichen beider Autos fest und die Halter können ausfindig gemacht werden. Sie müssen mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen und dürfen voraussichtlich einige Zeit nicht mehr am Steuer eines Fahrzeugs sitzen.

Insgesamt wurden während der mehrstündigen Kontrolle 853 Fahrzeuge gemessen und es gab 127 Überschreitungen des Tempolimits. Im Durchschnitt war also jeder sechste bis siebte Fahrer zu schnell unterwegs. Die „Geblitzten“ erhalten in den nächsten Tagen Post von der Zentralen Bußgeldstelle… |cri

Schaden verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 79-Jährige in der Mittagszeit in der Kurt-Schumacher-Straße bei einem Fahrmanöver Schaden angerichtet, war aber anschließend weiter gefahren.

Demnach parkte der Mann sein Auto in einer Parkbucht quer zur Fahrbahn. Als er wieder losfahren wollte, überquerte er zunächst mit seinem Wagen den Bürgersteig, streifte einen Baum und eine Laterne, bevor er wieder zurück auf die Parkplätze steuerte. Dort stieß er gegen ein anderes geparktes Fahrzeug und schob dieses durch die Wucht des Anstoßes komplett auf die Fahrbahn.

Bei der Kollision stieß sich der Fahrer den Kopf und erlitt eine Platzwunde an der Stirn. Trotz alledem setzte der 79-Jährige seine Fahrt fort. Erst nachdem er zu Hause angekommen war, informierte seine Frau die Polizei über den Unfall.

Die Ermittlungen laufen. Der Mann wird sich wegen Unfallflucht strafrechtlich verantworten müssen. |cri

Autofahrer verliert Geduld

Kaiserslautern (ots) – Die fehlende Geduld eines Autofahrers gefährdete am frühen Donnerstagmorgen Mitarbeiter der Müllentsorgung. Ein Müllfahrzeug stand in der Esperantostraße, während die Angestellten des Entsorgungsbetriebs die Mülltonnen der Anwohner leerten. Ein Autofahrer stand mit seinem Seat Ibiza dahinter.

Irgendwann verlor der Fahrer die Geduld und fuhr mit seinem Pkw über den Gehweg am Müllwagen vorbei. Ein 57-jähriger Arbeiter konnte dem Fahrzeug gerade noch ausweichen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Verkehrsgefährdung. Hat jemand den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631-369 2150 entgegengenommen. |kfa

Einbruch in Friseursalon

Kaiserslautern (ots) – Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagmorgen der Besitzer eines Friseursalons in der Ländelstraße. Als der Mann um 8.30 Uhr in seinen Laden kam, bemerkte er, dass sich über Nacht wohl Diebe an seinem Geschäft zu schaffen machten.

Nachdem sich die Unbekannten über ein Fenster Zugang verschafft hatten, entnahmen sie einen vierstelligen Betrag aus der Tageskasse. Zudem ließen die Täter noch einige Tuben Färbemittel mitgehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Telefonnr: 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit beachtlichem Sachschaden

Otterbach (ots) – Schwere Folgen hatte ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag auf der B270. Nicht nur war die Fahrbahn anschließend für zweieinhalb Stunden gesperrt, sondern im Gesamten wird der Sachschaden auf fast 200.000 Euro geschätzt.

Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 17:20 Uhr mit seinem Nissan Navara von Kaiserslautern kommend, in Richtung Otterbach unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt stauten sich jedoch einige Fahrzeuge zurück, was der 21-Jährige erst spät erkannte und deshalb zu einer Vollbremsung ansetzte. Sein Wagen rutschte dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Audi RS 6 zusammen.

Durch den Aufprall drehte sich der Nissan und die Hinterachse brach. Sowohl der Pick-Up als auch der Audi Kombi erlitten durch den Zusammenstoß einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Nachfolgende Pkw wurden durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt.

Die 21- und 31-jährigen Fahrer der Unfallautos wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und ins Krankenhaus gebracht. Zusammen mit der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. |kfa