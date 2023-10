Einbruch in Tankstelle – Diebstahl von Tresor – Zeugenaufruf

Schriesheim (ots) – Am Freitagmorgen, um 03.15 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er an einer Tankstelle verdächtige Geräusche vernommen hatte. Er stellte weiter fest, dass die Alarmanlage auslöste und wählte den Notruf. Ein silber-metallic-farbener Audi S 6, mit HP-Kennzeichen,

verließ daraufhin schnell das Tankstellengelände in der Landstraße in unbekannte Richtung.

Durch die eingetroffene Streife des Polizeireviers Weinheim wurde in der Folge festgestellt, dass durch die unbekannte Täterschaft zunächst die Schiebetür gewaltsam aufgebrochen wurde. Außerdem wurde aus dem Verkaufsraum ein Tresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen und abtransportiert.

Weder der Sachschaden, noch die Höhe des Diebstahlschadens sind bislang bekannt. Das Fachdezernat 9.3 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der unbekannten Täterschaft oder dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4444, bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Unfall auf der B39, L 722 und Salierbrücke

Hockenheim (ots) – Abschlußmeldung – Die Unfallaufnahme zum vorgenannten Unfall ist aktuell beendet worden. Die Straßensperrungen wurden um 15:56 Uhr wieder aufgehoben, der Verkehr ist wieder freigegeben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von folgendem, vorläufigem Unfallhergang ausgegangen:

Eine 75-Jähriger VW-Fahrerin befuhr die L 722 in Richtung Hockenheim. Nach der Salierbrücke beabsichtigte sie nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Da sie jedoch noch rechtzeitig einen entgegenkommenden LKW wahrnahm, bremste sie ab, um diesen passieren zu lassen. Einem dahinter befindlichen 60-jährigen Wohnmobilfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen.

Der Wohnmobilfahrer stieß nach seinem Bremsvorgang in die Leitplanke und schob den vor ihm befindlichen VW-Fahrer ein wenig nach vorne. Dem hinter dem Wohnmobil befindliche 51-jährige VW Touran-Fahrer gelang es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Der 51-Jährige wich daraufhin das Lenkrad nach links und stieß vermutlich auf den an erster Stelle stehenden VW der 75-Jährigen, welche

hierdurch über die Gegenfahrbahn in das dortige Böschungsgelände geschleudert wurde.

Der VW Touran schleuderte ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und wurde dort vom entgegenkommenden LKW auf der Fahrerseite frontal erfasst. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanken, wobei der LKW quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Der Fahrer des Touran erlitt tödliche Verletzungen, die 48-jährige Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso die 75-jährige VW Fahrerin. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR.

Die leicht und schwer verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des komplexen Unfallgeschehens war die Unfallaufnahme, unter Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten, erst um 15:54 Uhr beendet. Im Umkreis kam es zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die B39 war in beide Fahrtrichtungen, ab Abzweig Lußhof und Abfahrt Speyer voll gesperrt. Der Unfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim hat die Ermittlungen eingeleitet.

Motorrollerfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Nußloch (ots) – In der Massengasse stürzte am Donnerstagmittag die 53-jährige Fahrerin eines Motorrollers, nachdem sie nach ersten Erkenntnissen eine Verkehrssituation an der Kreuzung Massengasse/Westring falsch einschätze.

Sie befuhr die Massengasse in Fahrtrichtung Sandhausen und erschrak an der Kreuzung zum Westring, als sie einen Klein-LKW im Kreuzungsbereich Verkehrs bedingt wartend wahrnahm. Die 53-Jährige geriet mit ihrem Roller ins Schleudern und stürzte zu Boden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Unfall auf der B39, L 722 und Salierbrücke

Hockenheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in den ein LKW und mindestens zwei Autos verwickelt waren. Der Fahrer eines VWs wurde hierbei tödlich verletzt. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ebenso wurde eine weitere Autofahrerin, welche in den Unfall verwickelt war, leicht verletzt.

Die beiden verletzten Personen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie weiter medizinisch versorgt werden. Das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt. Beide Fahrtrichtungen zwischen der L 722 und der Salierbrücke sind nach wie vor gesperrt. Die Unfallaufnahme, insbesondere zum Unfallhergang, dauert an.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Radmuttern gelöst

Reilingen (ots) – Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt derzeit gegen einen unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Demnach soll der Unbekannte in der Zeit zw. Samstag, 23:00 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr, im Heinrich-von-Kleist-Ring alle 4 Radmuttern des Vorderreifens eines geparkten Opel gelöst haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06205 / 2860-0 entgegengenommen.

58-Jähriger mit knapp über 2 Promille hinterm Steuer erwischt

Schwetzingen (ots) – Durch einen Zeugen wurden die Beamten des Polizeirevier Schwetzingen am Donnerstag über einen betrunkenen 58-jährigen BMW-Fahrer auf der Südtangente informiert. Nachdem die Beamten umgehend die Örtlichkeit aufsuchten und eine Verkehrskontrolle einleiteten, stellten diese deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ihm wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unbekannter streift geparkte Fahrzeuge und flüchtet – Zeugenaufruf

Leimen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit unbekanntem Fahrzeug, zwei in der Kaiserstraße am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem VW sowie an dem Ford entstand ein Sachschaden von jeweils rund 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zudem Täter geben können, sich unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

41-Jähriger überschätzt seine Fahrfähigkeit und verursacht Unfall

Plankstadt (ots) – Am Donnerstag um 17:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Ford von der Oftersheimer Landstraße kommend die Auffahrt der B 535 in Richtung Heidelberg. In der Auffahrt geriet der 41-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen, was dazu führte, dass er in die Leitplanke des linken Fahrstreifens geriet.

Durch den Anstoß an die Leitplanke geriet der Ford ins Schleudern und kollidierte mit dem VW einer 38-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Ford und der VW mussten abgeschleppt werden, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Die B 535 musste zeitweise, von 18:25-18:35 Uhr, während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Technischer Defekt setzt Mofa in Brand

Lobbach (ots) – Einem 28-jährigen Mofafahrer gelang es am Donnerstag um 22:45 Uhr, gerade noch rechtzeitig von seinem Mofa zu springen, als dieses aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing. Der 28-Jährige befuhr zuvor die Klosterstraße.

In Höhe der Langenzeller Straße ging das Mofa plötzlich aus und fing sofort an zu brennen. Eine Gefahr für andere Fahrzeuge, Personen oder Gebäude bestand glücklicherweise nicht. Auch der 28-jährige Mann wurde nicht verletzt.

Trotz des schnellen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehr brannte das Mofa vollständig aus. Der Sachschaden ist nicht bekannt.

Unter Alkoholeinwirkung Auto gefahren

Eberbach (ots) – Einer aufmerksamen Streife des Polizeireviers Eberbach fiel am Donnerstagabend, um 23:50 Uhr ein 72-jähriger Suzuki-Fahrer auf, der anschließend auf der Pleutersbacher Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle stellten die beiden Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Suzuki-Fahrer fest.

Ein Alkoholtest brachte zu Tage, dass der 72-Jährige mit über 0,6 Promille den Grenzwert überschritt. Auf dem Revier wurde dann ein erneuter Test gemacht, welcher einen Promillewert von über 0,8 Promille aufwies. Den 72-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.