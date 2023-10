Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots) – Gestern Abend führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden an acht Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Aber auch bei den Fahrzeugführern gab es mehrere Verstöße.

Ein 22-jähriger Autofahrer stand unter dem Einfluss von Kokain und hatte keine erforderliche Fahrerlaubnis, ein weiterer hatte einen offenen Haftbefehl.

Dieseldiebstahl

Bellheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter an mehrere Baustellenfahrzeugen, die vor dem Schwimmbad in Bellheim abgestellt waren, die Tankdeckel auf und entwendeten den Dieselkraftstoff. Zudem wurde aus einem Fahrzeug ein Navigationsgerät entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.