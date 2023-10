Zusammenstoß mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am 12.10.23 kam es gegen 18:20 Uhr in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn. Ein 52-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in die Karolina-Burger-Straße eine neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß.

Zwei Fahrgäste der Straßenbahn erlitten infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beträgt ca. 3.700 Euro.

Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein 38-Jähriger entwendete am Dienstag 11.10.23 gegen 17:35 Uhr, in einem Supermarkt in der Ludwigsstraße verschiedene Lebensmittel und Alkoholika. Als ein Angestellter den Mann stoppen wollte, setzte der Täter sich zur Wehr und versuchte, sich gewaltsam aus dem Griff des Mitarbeiters zu lösen. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Täter kurze Zeit später fest. Da der Beschuldigte sichtlich alkoholisiert war, führten die Beamten einen Atemalkoholtest dem Mann durch. Ergebnis: 3,03 Promille. Der 38-Jährige wurde im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe sowie zur Durchführung weiterer Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl verantworten.

Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter versuchten am 11.10.23 gegen 18:25 Uhr, eine Wohnungstür in der Rheingönheimer Straße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. An der gleichen Anschrift brachen die Täter zudem einen Briefkasten auf. Ob etwas entwendet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden beläuft sich etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeit gesehen und kann möglicherweise sogar Kennzeichen der Fahrzeuge mitteilen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am 11.10.23 gegen 07.30 Uhr, in der August-Heller-Straße. Eine Zeugin beobachtete die Tat durch das Fenster, als sie die durch das laute Knacken des Fahrradschlosses auf den Vorfall aufmerksam wurde.

Die Frau stellte 2 junge Männer im Alter etwa 13 Jahren fest, die mit einem metallicblauen Rad die Flucht ergriffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die beiden nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Erneut Kellerräume aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 08.10.23, 18 Uhr und dem 10.10.23, 15 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Hauseingangstür in der Karl-Dillinger-Straße aufzubrechen. Den Tätern gelang es dabei allerdings nicht, ins Hausinnere zu gelangen. Durch den Einbruchsversuch entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zu einem vollendeten Einbruch kam zwischen dem 10.10.23, 21 Uhr und dem 11.10.23, 6 Uhr in der Rossinistraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen und entwendeten ein Rad sowie Elektronikzubehör im Wert von etwa 1.400 Euro.

Am Dienstag (10.10.23) berichteten wird bereits von einer Einbruchsserie in mehrere Kellerräume im Bereich Oggersheim. Auch hier wurden u.a. hochwertige Fahrräder entwendet.

Ob ein Zusammenhang besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Der zugehörige Pressebericht ist unter https://s.rlp.de/VqyOV abrufbar.

Sie haben etwas beobachtet und können Angaben zu den Taten machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 11.10.23 kam es gegen 08:25 Uhr, in der Franz-von-Sickingen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Kleinwagen (vermutlich mit Leipziger Ortskennung) streifte ein geparktes Auto und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro

Sie haben den Vorfall beobachtet und können das Kennzeichen mitteilen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Durch die Stadt mit 100 km/h

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 12.10.2023, gegen 00:20 Uhr, fiel Polizeikräften ein 29-Jähriger Autofahrer auf, der die Brunckstraße mit deutlicher Geschwindigkeitsübertretung befuhr. Die Beamten fuhren dem Mann in Fahrtrichtung Worms hinterher und konnten dabei Spitzengeschwindigkeiten von innerorts 100 km/h und außerorts 166km/h (bei erlaubten 100km/H) feststellen.

Schließlich gelang es den Polizeikräften den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei mussten gravierende Fahrzeugmängel festgestellt werden. Ihm wurde die Erlöschung der Betriebserlaubnis erklärt. Außerdem wird er mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen müssen.

Die zuständige Führerscheinstelle wird ebenfalls über den Sachverhalt informiert und prüft in eigener Zuständigkeit die Geeignetheit des Fahrers für die weitere Teilnahme am Straßenverkehr.

Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Eine 45-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwoch 11.10.2023, 11:25 Uhr, auf dem Radweg entlang der Bruchwiesenstraße in Richtung Freiastraße. Sie passierte dabei auch die Haltestelle Franz-Zang-Straße. Zur gleichen Zeit öffnete ein haltender Bus die Tür und ein Fahrgast stieg unmittelbar vor der 45-Jährigen aus.

Die Radfahrerin musste eine Vollbremsung durchführen, woraufhin sie sich überschlug und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus. Der bislang unbekannte Fahrgast habe den Unfall bemerkt, sei dann aber wieder in den Bus gestiegen und weitergefahren ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fahrgast geben?

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Leicht verletzter Autofahrer

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 50-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde, kam es am Mittwoch 11.10.2023 gegen 12:30 Uhr, in der Brunckstraße. Der Autofahrer hatte an der Kreuzung zur Carl-Bosch-Straße an einer roten Ampel gehalten, woraufhin ein 58-jähriger LKW-Fahrer gegen sein Fahrzeug fuhr.

Der Autofahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erst versorgt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Mehrere Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 11.10.2023 erstatteten 5 Ludwigshafener Bürger Anzeige, weil sie betrügerische SMS erhielten. Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab.

Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft. Alle Angeschriebenen erkannten die Masche jedoch gingen nicht auf die Betrüger ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienst.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.