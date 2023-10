Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Speyer (ots) – Am 11.10.2023 gegen 23:27 Uhr, fiel einem Zivilfahrzeug der Polizei in der Spaldinger Straße ein Pkw durch seine rasante Fahrweise auf. Der 19-jährige Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei. Er beschleunigte seinen Pkw stark und überholte zunächst zwei vor ihm fahrende Pkw.

Beim anschließenden Überholen auf der Geraden der Spaldinger Straße erreichte der Pkw eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h (Tachowert). Mit dieser Geschwindigkeit passierte der Fahrer mehrere Einmündungen sowie Fußgängerüberwege.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der 19-Jährige bereits mehrfach im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten sowie Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen des Fahrzeuges in Erscheinung getreten war, obwohl er noch nicht lange im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

Motorradfahrer mit Sozia übersehen

Neuhofen (ots) – Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung wollte sie links in die Rudolf-Wihr-Straße abbiegen und übersah hierbei den entgegen kommenden und bevorrechtigen Motorradfahrer mit seiner Sozia, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Motorradfahrer samt Sozia stürzte.

Der 66-jährige Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Die 40-jährige Sozia wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden über 15.000 EUR.

Fahrrad sicher gestellt – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am 12.10.2023 gegen 00.05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 20-jährigen Fahrradfahrer. Dieser führte ein hochwertiges Fahrrad der Marke PIG Misle mit sich. Eine Überprüfung der Rahmennummer verlief negativ. Auf Nachfrage gab der Mann an, das Fahrrad am Vortag für einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gekauft zu haben.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks konnte eine Zange aufgefunden werden. Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls wurde das Fahrrad bis zur Vorlage einer Rechnung bei der hiesigen Dienststelle sichergestellt.

Vermisst jemand das abgebildete Fahrrad? Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Rades nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am 11.10.2023 gegen 13.50 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße, wie eine 52-jährige Frau Lebensmittel aus dem Regal nahm und in ihre mitgeführte Tasche steckte.

Bei der Durchsuchung der Tasche wurden 4 weitere Kleidungsstücke mit Etiketten festgestellt, die aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt stammten. Eine herbeigerufene Mitarbeiterin bestätigte den Fehlbestand im Geschäft und nahm die Kleidungsstücke in Empfang. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände betrug 194 EUR.

Unfall zwischen PKW und Pedelec

Speyer (ots) – Am 11.10.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg neben der Landauer Straße in Fahrtrichtung Speyer. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Abfahrt der B39 in Fahrtrichtung Speyer. An der Einmündung der Abfahrt B39 in die Landauer Straße kreuzte die Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg von links kommend unter Missachtung der Vorfahrt die Fahrbahn.

Die Pkw-Fahrerin bemerkte die von links kommende Frau zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Radfahrerin stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro