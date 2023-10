Landau: Die Polizei-News

Bekifft und ohne Versicherung

Landau (ots) – Am 11.10.2023 wurde gegen 18 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter in Landau in der Maximilianstraße einer Kontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zu allem Überfluss konnten während der Kontrolle Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich nun in Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Ebenso wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Durstig in den Supermarkt

Landau (ots) – Ein 32-Jähriger war am 11.10.2023 gegen 14:05 Uhr offenbar sehr durstig. Den Durst löschte er, indem er in einem Supermarkt in der Königstraße in Landau einen Beutel Orangensaft öffnete und sich einen großen Schluck aus diesem gönnte.

Den angebrochenen Beutel stellte er wieder ins Regal und begab sich mit einem anderen, ungeöffneten Beutel zur Kasse. Durch diese Aktion hat sich der 32-Jährige nun ein Strafverfahren eingehandelt. Zudem wurde durch die Marktleitung ein Hausverbot ausgesprochen.