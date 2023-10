Doppeltes Pech

Bad Bergzabern (ots) – Doppeltes Pech hatte am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 11.30 Uhr, eine 32jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis SÜW. Gegen 11 Uhr wurde ihr PKW auf einem Parkplatz in der Weinstraße durch eine ausparkende Verkehrsteilnehmerin beschädigt.

Nachdem der Unfall von der Polizei aufgenommen wurde tauschte sie vor Ort die Personalien mit ihrer Unfallgegnerin aus. Dabei streifte ein weiterer Verkehrsteilnehmer das stehende Fahrzeug der Geschädigten. Die Polizei nahm auch diesen Unfall auf. Es entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro

Gurt- und Handykontrolle durchgeführt

Annweiler am Trifels (ots) – Durch Polizisten der Wache in Annweiler wurde am heutigen Donnerstag in Annweiler die Gurtpflicht sowie hinsichtlich Ablenkung (Handynutzung) kontrolliert. Hierbei konnten 14 Gurt- und 5 Handyverstöße festgestellt werden.

Darüber hinaus war ein Fahrzeug mit abgefahrenen Reifen unterwegs, weshalb sowohl den Fahrer als auch den Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Des Weiteren hatte ein Fahrzeug den Termin zur Hauptuntersuchung überschritten, an 3 weiteren Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt.

Betrüger unterwegs

Freimersheim (ots) – In der Burgstraße war bereits am vergangenen Dienstag (10.10.2023) eine Unbekannte unterwegs, die für die Germersheimer Tafel um Geldspenden gebeten hatte. Ermittlungen ergaben, dass durch die Tafel keine Geldsammlungen durchgeführt wurden.

Bei der Frau soll es sich um eine ca. 40-jährige, modern gekleidete Dame mit dunkelblonden schulterlangen Haaren gehandelt haben. Hinweise zu der Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit.

Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden.

Diebstahl aus PKW

Edesheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von vergangenen Dienstag auf Mittwoch (TZ: 10.10.2023, 21 Uhr bis 11.10.2023, 07 Uhr) im Riedpfad an einem geparkten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche entwendet, welche im Fußraum deponiert war.

In der Handtasche waren neben diversen Papieren noch 40 Euro Bargeld. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Sachbeschädigung an Schule

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht zum 12.10.2023 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen u.a. mit Graffiti am Alfred-Grosser-Schulzentrum, der Grundschule und der nahegelegenen Sporthalle.

Unbekannte Täter beschädigte die Glasscheibe der Sporthalle und brachten mehrere Graffitis mit roter und weißer Farbe an der Realschule Plus sowie der Grundschule an. Gesamtschaden ca. 2.000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06433-93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de

3 Autofahrer stehen unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag mussten gleich drei Autofahrer eine Blutprobe abgeben, weil sie an den Vortagen Marihuana konsumiert hatten. Auffällig war bei den 25-, 33- und 39-jährigen Fahrern, dass sie bei der Kontrolle neben einem nervösen Verhalten auch ein starkes Händezittern hatten.

Die anschließend durchgeführten motorischen Tests deuteten dann eindeutig auf Cannabiskonsum hin. Mit einem Strafverfahren müssen die Autofahrer nun rechnen. Ein 42 Jahre alter Autofahrer hatte um 11 Uhr noch 0,6 Promille Atemalkohol intus. Seine Fahrt wurde beendet.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Er muss 500 Euro Bußgeld bezahlen. Zudem erwartet ihn ein 1-monatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.