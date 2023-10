Kaiserslautern

Trotz Hausverbot Mitarbeiter bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Eine laute Schreierei in einem Supermarkt in der Pariser Straße weckte am späten Mittwochnachmittag die Aufmerksamkeit einiger Kunden. Ein 55-Jähriger betrat trotz Hausverbot den Laden und ging gezielt auf einen Mitarbeiter zu. Hierbei beleidigte und bedrohte er den Angestellten.

Ein hinzugeeilter Zeuge erkannte die Situation und ging dazwischen. Das bewog den Angreifer, kehrt zumachen und den Laden wieder zu verlassen. Der 55-jährige Mann muss sich jetzt bei der Polizei unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung rechtfertigen. |kfa

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Passanten fiel am Mittwochmittag ein Mann in der Richard-Wagner-Straße auf, weshalb sie die Polizei riefen. Nach Angaben der Zeugen würde der Unbekannte randalieren und andere Personen anpöbeln. Die Ordnungshüter trafen die Person vor Ort an und kontrollierten sie.

Ein strafrechtlich relevantes Verhalten war nicht erkennbar. Nachdem sich der 34-Jährige wieder beruhigte, erhielt er von den Beamten einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. |kfa

Zweirad entzieht sich der Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Donnerstag im Benzinoring ein Kraftrad auf, dass kontrolliert werden sollte. Der Fahrer blieb jedoch nicht stehen, sondern gab Gas. Beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs stürzte er zunächst, stieg dann aber wieder auf sein Gefährt und setzte seine Fahrt fort.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Kraftrad mit blauen Lichtelementen. Der Fahrer trug schwarze Kleidung und einen weißen Helm. Ob sich der Kradfahrer durch den Sturz verletzt hat, ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben, oder Angaben zu dem Motorrad machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Langfinger greift zu

Kaiserslautern (ots) – Der Einkauf einer 54-jährigen Frau endete am frühen Mittwochnachmittag anders als erwartet. Nach ihrer Angabe war sie um 13:45 Uhr in der Kerststraße shoppen, als sie bemerkte, dass ihr Rucksack offenstand und der Geldbeutel darin fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich neben Dokumenten auch Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserlautern zu melden. |kfa

Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Kaiserslautern (ots) – Weil sein Fahrzeug beschädigt wurde, rief am Mittwochabend ein 56-Jähriger die Polizei zur Hilfe. Der Mann parkte seinen roten Suzuki SX4 um 16:15 Uhr in der Humboldtstraße. Als er ungefähr zwei Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass die Heckscheibe beschädigt war.

Sie war gesprungen und hatte ein Loch. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung auf.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

24 Tonnen Katzenfutter ohne ausreichende Ladungssicherung (FOTO)

BAB 6/Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Donnerstag 12.10.2023 fiel den Spezialisten der

Schwerverkehrsüberwachung ein stark „schiefhängender“ Sattelzug ins Auge. Bei der anschließenden Kontrolle, war die Ursache schnell geklärt. 24 Tonnen Katzenfutter standen ungesichert auf dem Sattelauflieger und sollten durch Luftsäcke am Rutschen gehindert werden.

Leider war dadurch die Physik nicht zu überlisten. Die gesamte Ladung hatte sich bereits seitlich und nach vorne in den Aufbau bzw. Plane gedrückt. Die technische Kontrolle des Sattelzuges ließ auch zu wünschen übrig. Tragende Teile des Fahrzeugrahmens waren mehrfach gebrochen.

All dies führte zur sofortigen Untersagung der Weiterfahrt bis zur Komplettentladung auf ein geeignetes Fahrzeug. Gegen den Fahrer und den Halter wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Da der Fahrer keine festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben.

Unfall zwischen Bus und Lkw

Stelzenberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen musste die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 53 ausrücken. Ein 30-jähriger Busfahrer sowie ein 41-jähriger Lkw-Fahrer begegneten sich zwischen Trippstadt und Stelzenberg und stießen mit ihren Außenspiegeln zusammen.

Hierbei zerbrach die Seitenscheibe des Lasters, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht von Nöten. Ein nachfolgender KIA Picanto wurde ebenfalls durch umherfliegende Teile der Spiegel beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Gegenstände von Baustelle entwendet

Rodenbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Straße „Am Keltenplatz“ zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Die Bauarbeiter verließen um 16 Uhr das Gelände und kehrten erst am folgenden Morgen um 07:30 Uhr zurück. Dabei stellten sie fest, dass einiges an Gegenständen fehlte.

Neben Werkzeugen, Stromkabeln und Kabeltrommeln war auch die Fernbedienung eines Krans verschwunden. Den Tätern gelang es auch einen Baucontainer aufzubrechen und Gegenstände daraus an sich zu nehmen. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Parkendes Fahrzeug gerammt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Sattelschlepper verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall im Ginsterweg. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer stieß mit seinem Gespann beim Vorbeifahren gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkws.

Der Wagen wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der 40-Jährige musste sich im Anschluss in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechtfertigen. |kfa