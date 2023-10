Frankfurt – Sachsenhausen: „Ungebetener Gast“ fordert Geld – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Ein unbekannter Mann erbeutete gestern Vormittag

(11.10.2023) in Sachsenhausen in einem Einfamilienhaus Bargeld von einem

69-Jährigen. Er verschwand mit einem Begleiter. Die Polizei such nun Zeugen.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 10:50 Uhr über eine offenstehende

Terrassentür Zugang zu einem im Bertha-von-Suttner-Ring gelegenen Haus. In der

Küche traf er auf den 69-jährigen Bewohner, den er mit „Money“ ansprach und ihm

zusätzlich mit Gesten zu verstehen gab, dass er Geld haben möchte. Mutmaßlich

führte der Eindringling währenddessen auch eine Waffe oder anderen gefährlichen

Gegenstand mit sich. Der 69-Jährige händigte ihm daraufhin mehrere tausend Euro

an Bargeld aus. Anschließend ergriff der Unbekannte über die Haustür die Flucht.

Ein Komplize, der im Garten wartete, flüchtete ebenfalls.

Personenbeschreibung des Haupttäters: Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa

190 cm groß, dunkle Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem

schwarzen Pullover mit Kapuze.

Über den zweiten Täter, bei dem es sich ebenfalls um einen Mann handelte, ist

lediglich bekannt, dass dieser eine medizinische Maske trug.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können und /

oder vor der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51299 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Ostend: Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (11.10.2023) gingen bei der Polizei mehrere

Meldungen über einen Mann ein, der mit lautem Geschrei im Ostend auffiel. Die

Polizei nahm später einen 40-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen 22:10 Uhr ging zunächst ein Anruf über einen Mann ein, der durch die

Straßen laufen würde und „Allahu Akbar“ schreie. Polizeibeamte trafen am

Danziger Platz auf den Gesuchten, einen 40-jährigen Mann, der mit der

Personenbeschreibung übereinstimmte und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dieser

verhielt sich ihnen gegenüber jedoch aggressiv, ballte seine Hände zu Fäusten,

trommelte mit diesen auf seine Brust und schrie die Beamten an. Augenscheinlich

stand er unter Alkoholeinfluss. Statt einem in der Folge gegen ihn

ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, sprach er wüste Beleidigungen und

Drohungen gegen die Polizisten aus, entkleidete sich zudem komplett und packte

sich an sein Glied.

Die Beamten nahmen den Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam,

wobei er sich jedoch widersetzte. Der 40-Jährige muss sich nun unter anderem

wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Bedrohung und

Beleidigung verantworten.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle an den Hauptbahnhöfen Darmstadt und Frankfurt

Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) – An den Hauptbahnhöfen Darmstadt und

Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Mittwoch insgesamt drei

Haftbefehle vollstreckt. In Darmstadt war es ein 20-jähriger wohnsitzloser Mann

der gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaften

Konstanz und Rottweil hatten gegen den jungen Mann wegen Diebstahl und Betrug

Haftbefehle erwirkt. Im Frankfurter Hauptbahnhof ging den Beamten ein

47-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann ins Netz. Der wurde von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen dem Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz gesucht. Beide wurde nach ihrer Verhaftung in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frankfurt – Innenstadt: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (dr) Drei bislang unbekannte junge Männer erbeuteten am

Mittwoch (11.10.2023) in der Innenstadt von einer 17-Jährigen Tabak und

Zigaretten.

Die Geschädigte hielt sich gegen 13:55 Uhr in der Stephanstraße im Bereich der

Peterskirche auf, als drei Männer auf sie zugingen und sie in ein Gespräch

verwickelten. In dessen Verlauf drohten ihr die Unbekannten mehrfach Schläge an,

sollte sie ihre Umhängetasche nicht aushändigen. Sie durchsuchten die Tasche und

entwendeten aus dieser Zigaretten, Tabak sowie eine E-Zigarette. Anschließend

ergriffen sie in unbekannte Richtung die Flucht. Die 17-Jährige blieb bei der

Tat unverletzt.

Personenbeschreibung:

1.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß,

zentralafrikanische Erscheinung, normale Statur, kurze schwarze Locken,

3-Tage-Bart; bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißer Aufschrift

„Dior“ und dunklen Schuhen.

2.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß,

mitteleuropäische Erscheinung, schlanke Statur, dunkelblonde Haare; bekleidet

mit einem roten Hoodie, dunkler Jogginghose und dunklen Schuhen.

3.Täter: Männlich, circa 18 bis 21 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß,

nordafrikanische Erscheinung, kräftige Statur, auffällig langer Bart; bekleidet

mit einem schwarzen „Kento“-Pulli mit goldener Schrift, dunkler „Moncler“-Jacke

und schwarzen Turnschuhen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten,

sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.