Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim- Automatensprenger lassen von ihrem Vorhaben ab

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Mittwoch (11.10.2023) an einem Geldautomaten der Sparkasse Oberhessen zu schaffen. Sie drangen um 03:10 Uhr in die Einkaufspassage in der Kurstraße ein. In der Passage begaben sich die Männer zur Sparkassenfiliale. Dort drückten sie die nachts angebrachten Glastrennwände der Filiale auf und gelangten zu den Geldautomaten. Einer der Täter hebelte die Verkleidung einer der Geldautomaten auf, ein weiterer legte offensichtlich Sprengmittel bereit. Rund fünf Minuten später brachen die Unbekannten ihr Vorhaben ab und nahmen die vermeintlichen Sprengmittel und flüchteten in noch unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach mindestens drei Tätern. Die bislang Unbekannten waren dunkel gekleidet, maskiert und hatten eine sportliche Figur. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der

Einkaufspassage aufgefallen?

Einkaufspassage aufgefallen? Wem ist möglicherweise ein schnell fahrender, hochmotorisierter

Pkw in Richtung der BAB 5 aufgefallen?

Pkw in Richtung der BAB 5 aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Friedberg- Opel Astra gestohlen

Dreiste Diebe stahlen gestern (11.10.2023) einen blauen Opel. Der Besitzer hatte den Astra gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Ockstädter Straße abgestellt. Als er gegen 19:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war sein Opel verschwunden. Die Polizei beziffert den Schaden mit 3.000 Euro und ermittelt wegen des Pkw-Diebstahls. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg – Überfall am „Schützenrain“

Während seines Abendspaziergangs am Sonntag (08.10.2023) versuchten Unbekannte einen Fußgänger auszurauben. Der 64-Jährige war in der Straße „Schützenrain“ unterwegs, als ihm zwei Radfahrer auf dem Bürgersteig entgegenkamen. Einer der Beiden blieb vor ihm stehen und begann den Fußgänger aggressiv zu beleidigen und forderte mit den Worten „Erstmal Bargeld her“, die Wertsachen des 64-Jährigen. Der zweite Radfahrer schnitt ihm währenddessen den Weg von hinten ab. Offenbar voller Panik stieß der Fußgänger den ersten Täter von sich, so dass dieser ins Schwanken geriet. Diesen Moment nutzte der aus dem Wetteraukreis stammende Mann, rannte davon und schrie um Hilfe. Die beiden bislang unbekannten Räuber flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern. Der erste Täter war 175 cm groß, schlank und Anfang 20. Er sprach deutsch mit wenig Akzent, laut des Geschädigten hatte er ein arabisches Aussehen, kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug ein weißes Sweatshirt und eine lange Hose. Sein silbernes Mountainbike hatte keine Schutzbleche oder Beleuchtung und ein billiges Erscheinungsbild. Der zweite Unbekannte soll ebenfalls Anfang 20 sein, ca. 170 cm groß und eine stämmige aber noch schlanke Figur haben. Er hatte ein osteuropäisches / asiatisches Aussehen, ein rundes Gesicht, blasse Haut und einen Oberlippenbart. Seine Haare waren 5 cm lang, glatt und braun, er sprach deutsch mit russischen oder ukrainischem Akzent. Bekleidet war er mit einem möglicherweise olive-grünem Shirt und langer Hose Sein dunkles Mountainbike sah ebenfalls billig aus und hatte weder Schutzblech noch Beleuchtung angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise:

Wer hat den Überfall mitbekommen? – Wer kann Hinweise zu den

Unbekannten geben? – Wem sind die Radfahrer vor oder nach der Tat

aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Karben-Kloppenheim: Kennzeichen abgeschraubt

In der Bahnhofstraße schraubten Diebe beide Kennzeichen eines weißen VW Tiguan ab und flüchteten. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Wer hat die Diebe, die zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr am Mittwochabend (11.10.2023) am Werk waren, beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, FB-JM 1952, geben? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Bad Nauheim- Schaufensterscheibe eingeschlagen

Einen rund 3.000 Euro teuren Schaden haben Vandalen an einer Schaufensterscheibe verursacht. Mittwochabend (11.10.2023) schlugen sie die Scheibe des Juweliers in der Parkstraße, vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand, ein. Hinweise zu den Unbekannten, die die Scheibe gegen 20:15 Uhr zerstörten, erbittet Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben-Rendel: Kratzer im Lack

Im Zeitraum, zwischen dem 01.10.2023, 19:30 Uhr und vergangenen Dienstag (10.10.2023), 19:00 Uhr zerkratzen Unbekannte einen schwarzen Mercedes. Der CLS 350 d stand auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses im Fuhrweg. Während dieser Zeit trieben die Unbekannten tiefe Kratzer in den Lack des Benz. Der Schaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Limeshain-Rommelshausen: Radfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Citroen und einem Radfahrer kam es bereits am vergangenen Freitag (06.10.2023). Der 71-Jährige war mit seinem Pedelec gegen 12:55 Uhr auf dem Fahrradstreifen in der Himbacher Straße unterwegs. Eine Citroen-Fahrerin kam aus der Ostheimer Straße und beabsichtige an der Kreuzung nach rechts in die Himbacher Straße einbiegen. Dabei übersah die 25-Jährige offenbar den auf dem Fahrradstreifen herannahenden und vorfahrtsberechtigen 71-Jährigen. Der graue FNFU stieß gegen den Vorderreifen des Riese&Müller- Fahrrads, warf dieses in der Folge um und klemmte den Vorderreifen zwischen Auto und Fahrbahn ein. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Gesamtunfallschaden wird mit 700 Euro beziffert.

Landkreis Wetterau: Achtung! Betrüger rufen an

Landkreis Wetterau: Die Polizei in der Wetterau meldet aktuell (12.10.2023) wieder mehrere Betrugsversuche durch Anrufe falsche Polizeibeamter. Diese rufen vornehmlich ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Hause. Häufig teilen sie mit, dass Einbrecher unterwegs seien. Bislang haben die Angerufenen die Betrugsmasche erkannt und die Gespräche beendet.

Hier nochmal der klare Hinweis: Die echte Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen und holt es auch nicht ab! Da die Täter in der Vergangenheit dennoch häufig mit dieser Betrugsmasche Erfolg hatten, möchte die Polizei erneut vor dieser warnen! Bitte informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Nachbarn und Freunde. Geldinstitute werden gebeten, besonders sensibel zu sein und bei dem kleinsten Verdacht, dass sich falsche Polizisten oder angebliche Familienangehörige das Vertrauen der Senioren erschlichen haben könnten, lieber einmal mehr die richtige Polizei zu informieren!