Frau im Zug bespuckt

Gießen (ots) – Opfer einer Spuckattacke wurde am vergangenen Dienstag (10.10.),

gegen 9:20 Uhr, eine 40-jährige Frau aus Marburg. Der Vorfall ereignete sich

während der Zugfahrt von Marburg nach Gießen.

Als tatverdächtig gilt, nach Aussagen von Zeugen, ein unbekannter

Schwarzafrikaner. Der Mann soll im Zug um sich gespuckt sowie mehrere Fahrgäste

beschimpft und beleidigt haben.

Nach der Zugfahrt erstattete die Marburgerin Strafanzeige bei der Polizei in

Gießen. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Weitere Opfer?

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder ebenfalls Opfer der Spuckattacke

geworden ist, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter

der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Verkehrskontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen führten am Dienstagmorgen (10.10.2023) Verkehrskontrollen in der Frankfurter Straße durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen der Bereitschaftspolizei Lich sowie einem Mitarbeiter des Serviceteams Gefahrgut der Stadt Gießen. Die Kontrollierenden mussten zahlreiche Verstöße ahnden. Zum Entsetzten der Ordnungshüter nutzen die Fahrer von 30 der insgesamt 75 kontrollierten Fahrzeuge während der Fahrt verbotenerweise ein Mobiltelefon. Auf sie kommt jeweils ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Diese hohe Anzahl von Handyverstößen war selbst für die erfahrenen Kontrollbeamten eine Überraschung. Zudem verzichteten 21 Fahrzeuginsassen auf einen Sicherheitsgurt, wofür jeweils 30 Euro Verwarngeld fällig wurden. Drei Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt, da ohne jegliche Sicherung ein Kind transportiert wurde. In allen drei Fällen stand das Kind mittig im Fußraum und hielt sich an den Kopfstützen der beiden Vordersitze fest, sodass der Kopf zwischen Beifahrer und Fahrer war. Die Kinder waren dabei 3, 4 und 5 Jahre alt. Im Falle eines Bremsvorgangs oder Unfalls drohte somit Lebensgefahr. Zwei Verkehrsteilnehmer waren ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, sie müssen sich auf ein Strafverfahren einstellen. Darüber hinaus erhoben die Beamten noch vor Ort Verwarngelder in Höhe von 680 Euro und leiteten weitere Bußgeld- und Verwarnverfahren ein. Weitere Kontrollen werden folgen.

Gießen: Unbekannter schießt in die Luft

Mehrere Notrufe bei Polizei und Feuerwehr verursachte ein bislang unbekannter Mann in der Marburger Straße. Am frühen Mittwoch (11.10.2023) gegen 06.10 Uhr meldeten Zeugen Schussgeräusche aus dem Bereich einer Spielothek. Schnell eingetroffene Streifen entdeckten mehrere Patronenhülsen auf einem Parkplatz, die offenbar aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein dunkel gekleideter Mann auf einem E-Scooter auf den Parkplatz fuhr und mehrmals in die Luft schoss. Anschließend entfernte er sich in Richtung der Troppauer Straße. Es wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kennt den dunkel gekleideten Mann auf dem E-Scooter? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Einbruch

Ein Restaurant in der Frankfurter Straße (nahe Mittelweg) war am Mittwoch (11.10.2023) das Ziel von Einbrechern. Dazu hebelten die Unbekannten zwischen 06.10 Uhr und 06.40 Uhr eine Tür auf. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Zigarettenautomat gesprengt

Einen lauten Knall verursachte ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen (12.10.2023) in der Schanzenstraße. Gegen 05.15 Uhr machte sich der Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, führte offensichtlich eine Explosion herbei und konnte so Zigarettenpackungen erbeuten. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Autoaufbruch

In der Hammstraße schlug ein Unbekannter eine Scheibe eines Opel Corsa ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er jedoch nichts aus dem Auto mit. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (11.10.2023) zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.

Gießen: Parkscheinautomat aufgebrochen

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein Krimineller beim Aufbruch eines Parkscheinautomaten in der Frankfurter Straße. Er hebelte zunächst eine Klappe des Automaten in Höhe der Hausnummer 105 auf und setzte sein Hebelwerkzeug dann am Münzfach an. An der Sicherung desselben scheiterte er jedoch und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges in der Nacht von Mittwoch (11.10.2023) auf Donnerstagmorgen bemerkt? Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 richten.

Grünberg/L3125: Schwerverletzte nach Unfall

Zwei Schwer-, ein Leichtverletzter und zwei demolierte Autos sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag (11.10.2023). Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis mit ihrem Opel die Landstraße 3125 aus Grünberg kommend in Richtung Weitershain entlang. Ein 51-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem Renault die Vorfahrtstraße aus Atzenhain kommend in Richtung Lumda. Gegen 15.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Dabei erlitt die 27-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte flogen sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige trug ebenfalls schwere, sein 29-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Vogelsbergkreis, leichte Verletzungen davon. Beide kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die kaputten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Grünberg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 06401 91430 zu melden.

Gießen: Größerer Polizeieinsatz

Mehrere Streifen der Gießener Polizei fuhren am Mittwochabend (11.10.2023) in die obere Bahnhofstraße. In einem Gebäudekomplex lösten Unbekannte gegen 23.40 Uhr einen Feueralarm aus. Eine der Personen sollte laut Zeugen eine Pistole in der Hand gehabt haben. Die Beamten durchsuchten das große Gebäude. Unterstützung erhielten sie dabei von Kollegen der Licher Bereitschaftspolizei. Sie konnten keine Personen mehr antreffen, eine Waffe fanden sie nicht auf. Die Ermittlungen zu den Einzelheiten dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Bereich der oberen Bahnhofstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Unfallfluchten:

Gießen: Auf dem Parkplatz einer Schule in der Wetzsteinstraße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW. Der graue Passat stand dort von Samstagabend (02.09.2023), 20.00 Uhr bis Sonntagmittag. Einem Zeugen fiel im Zusammenhand ein dunkler Pick-Up mit Gießener Kennzeichen auf, der als Verursacher des Schadens von ca. 2.500 Euro infrage kommt. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Mitternacht ein dunkler Pick-Up mit GI-Kennzeichen im Bereich des Parkplatzes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Geschätzte 2.000 Euro Schaden verursachte ein Unfallfahrer an einem geparkten grauen Mercedes in der Straße „Neue Bäue“. Die C-Klasse stand am Samstag (30.09.2023) zwischen 14.00 Uhr und 14.18 Uhr auf einem Parkplatz in einer Stichstraße seitlich einer Postbankfiliale. Der Unbekannte beschädigte die hintere Tür der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Heuchelheim: Am Mittwoch (11.10.2023) zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr verursachte ein Unbekannter einen Schaden an einem Audi in der Jahnstraße. Der schwarze A 4 parkte auf der Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 1. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro an der hinteren Stoßstange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.