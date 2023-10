Einbruch in Tischlerei; Polizei bittet um Hinweise

In Ringgau-Datterode sind unbekannte Täter in die Räume einer Tischlerei eingebrochen. Die Täter brachen dazu mit massiver Gewalteinwirkung eine hölzerne Eingangstür und im weiteren Verlauf in dem Gebäude dann die Tür zu den Büroräumen auf. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich aufgrund der brachial ausgeübten Gewalt auf schätzungsweise 5000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 06.00 Uhr. Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Gegenseitig Außenspiegel abgefahren

Die jeweils linken Außenspiegel büßten ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege und eine 38-jährige Autofahrerin aus Sontra ein. Beide stießen am Donnerstagmorgen um 07.39 Uhr in der Fuldaer Straße in Sontra im Begegnungsverkehr zusammen. Die Schuldfrage ist noch unklar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw rollt gegen Zapfsäule; Schaden 2000 Euro

Ein aus Ungarn stammender 43-jähriger Lkw-Fahrer hat heute Morgen um 08.52 Uhr auf dem Aral-Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau seinen Lkw abgestellt und vergessen die Handbremse anzuziehen. Dadurch geriet der Lkw ins Rollen und rollte gegen eine Zapfsäule. Dabei entstand ein Schaden an der Zapfsäule und dem Lkw in Höhe von jeweils 1000 Euro.

Unbekannte brechen in altes Bahnhofsgebäude ein; Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich unbekannte Täter in der Eltmannshäuser Straße in Niederhone an den Gebäuden des alten Bahnhofs zu schaffen gemacht. Nachdem der Besitzer durch einen Alarm um kurz vor 03.00 Uhr auf die unberechtigten Eindringlinge aufmerksam wurde, verständigte er die Polizei in Eschwege, die daraufhin umgehend das Gelände aufsuchten. Dabei stellten die Beamten u.a. ein gewaltsam geöffnetes Nebengebäude nebst geknacktem Schloss fest. Später stießen die Beamten noch auf einen von den Unbekannten verwendeten Bolzenschneider. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Sachschaden auf 80 Euro, dazu kommt noch ein Stehlschaden durch entwendete Gerätschaften. Die weiteren Ermittlungen werden in der Folge vom Fachkommissariat für Eigentumskriminalität der Kripo in Eschwege geführt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Baumstamm fällt gegen fahrendes Fahrzeug; Schaden 2500 Euro

Einer 42-jährigen Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ist gestern Nachmittag gegen 14.10 Uhr während der Fahrt von Hilgershausen in Richtung Kammerbach auf der Landesstraße L 3240 ohne Fremdeinwirkung ein trockener Baum gegen das Fahrzeug geprallt. Der Stamm fiel auf die Motorhaube des Pkw und rollte anschließend von dort neben die Fahrbahn und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt und das Auto weiterhin fahrbereit. An dem Wagen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr; drei Personen leicht verletzt; Schaden 20.000 Euro

Beim Befahren einer abschüssigen Rechtskurve auf der B 400 nahe Unhausen geriet am Mittwochmittag ein 84-jähriger Autofahrer aus Sontra, der in Richtung Ulfen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er gegen 13.30 Uhr mit dem entgegenkommenden Auto eines 49-Jährigen aus Münster. Beide Fahrer und auch eine 80-jährige Mitfahrerin erlitten durch den Unfall einen Schock und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos belaufen sich auf je 10.000 Euro. Die Unfallstelle war zeitweilig voll gesperrt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochabend kam es um kurz vor 20.00 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück. Anschließend verließ ein Beteiligter unerlaubt den Unfallort, so dass die Beamten von Hessisch Lichtenau Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen haben. Laut Unfallbericht befuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Großalmerode gegen 19.57 Uhr die Friedrichsbrücker Straße in Fahrtrichtung Friedrichsbrück. Etwa 1,2 Kilometer außerhalb der Ortslage von Hessisch Lichtenau kam dem 52-Jährigen ein Pkw entgegen. Im Begegnungsverkehr touchierten sich die beiden Autos dann am jeweiligen linken Außenspiegel. Während der entgegenkommende Pkw aber weiterfuhr ohne sich um Weiteres zu kümmern, brachte der 52-Jährige den Vorfall zur Anzeige. Der Schaden an dessen Pkw beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Zu dem anderen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich vmtl. um einen Renault gehandelt hat. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Diebstahl aus Pkw; Polizei bittet um Hinweise

Leichtes Spiel hatten Diebe am Mittwochabend bei einem in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau abgestellten VW Golf. Zwischen 18.00 Uhr und 18.10 Uhr konnten die Täter durch eine heruntergelassene Scheibe ins Fahrzeuginnere greifen und sich ein Handy im Wert von 130 Euro und darüber hinaus noch ein Portmonee mit Bargeld, diversen Ausweispapieren und Kreditkarten aneignen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; Schaden 3800 Euro

Auf der B 27 ist am Mittwochabend um kurz nach 20.00 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Arenshausen auf den Wagen eines 32-Jährigen aus Witzenhausen aufgefahren, der in Richtung Göttingen fahrend nach rechts in einen Verbindungsweg nach Unterrieden abbiegen wollte. Dies erkannte der 50-Jährige zu spät und fuhr auf. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 2000 Euro bei dem Verursacher und auf 800 Euro an dem anderen Pkw.