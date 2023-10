Willingshausen – Brand eines Wohnhauses

Zeit: Dienstag, 10.10.2023, 18:20 Uhr

Am Dienstagabend kam es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Rimbergstraße in Willingshausen. Die Rettungskräfte wurden gegen 18:20 Uhr durch die Hausbewohnerin selbst verständigt.

Obwohl die Feuerwehr den Brand zügig unter Kontrolle bringen konnte, entstand durch den Brand sowie die Löscharbeiten Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Brand wurde vorerst als Schornsteinbrand gemeldet. Während des Einsatzes stellte sich aber schnell heraus, dass das Gebäude an sich Feuer gefangen hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird als Brandursache der Betrieb einer Feuerstätte als ursächlich angesehen. Die Brandermittler gehen davon aus, dass es bei dem Betrieb eines Kaminofens zu einer Materialermüdung kam und dies im weiteren Verlauf zu einem Hitzestau führte. In der Folge entzündete sich eine Holz-Lattung in einem nicht einsehbaren Bereich.

Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten konnten durch die Kriminalpolizei Homberg nicht erlangt werden.