Korbach: Die Polizei-News

Waldarbeiter bei Diemelstadt tödlich verletzt

Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es gegen 16 Uhr im Wald zwischen Diemelstadt-Rhoden und -Wethen zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 58-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg bei Waldarbeiten von einem Teil eines gefällten Baumes getroffen und erlitt dadurch schwerste Verletzungen. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unglücksstelle. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt. Zur Klärung der Umstände des Unfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft eingeschaltet.