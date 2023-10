Autofahrer am Weinberg mit Laserpointer geblendet: 18-Jähriger festgenommen

Kassel-Mitte: Die schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen, der Autofahrer am Kasseler Weinberg mit einem Laserpointer geblendet haben soll, gelang am gestrigen Mittwochabend Polizeistreifen bei der Fahndung. Zunächst hatte ein Opel-Fahrer um 20:55 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert und geschildert, dass er und seine Beifahrerin soeben auf der Frankfurter Straße durch einen grünen Laserstrahl im Gesicht geblendet wurden. Nahezu zeitgleich meldete ein Minicar-Fahrer einen Laserstrahl auf seinem Armaturenbrett, der ihn bei seiner Fahrt in Richtung Innenstadt in Höhe des „Frühstückspavillons“ irritierte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte auch dank des Hinweises eines Passanten schnell auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der bei Erblicken der Polizisten eilig die Flucht antrat. Bei dem festgenommenen 18-Jährigen fanden die Beamten den Laserpointer und stellten ihn sicher. Der junge Mann aus Kassel wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Glücklicherweise erlitten die Autofahrer keine Verletzungen an den Augen, dennoch hat die gefährliche Aktion für den 18-Jährigen nun ernste Folgen, denn er muss sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die am gestrigen Mittwochabend am Weinberg in Kassel möglicherweise ebenfalls von dem Laserpointer geblendet oder gefährdet wurden, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Feuer vor Wohnhaus in Bad Emstal: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Bad Emstal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Donnerstag mussten die Feuerwehr und die Polizei gegen 3:25 Uhr zu einem Brand vor einem Wohnhaus in der Kasseler Straße in Bad Emstal, Ecke Wasserweg, ausrücken. Ein in dem derzeit in Renovierung befindlichen Haus schlafender 61-jähriger Mann aus Bad Emstal war auf das Feuer im Bereich des Hauseingangs aufmerksam geworden und hatte selbst Löschversuche unternommen. Hierbei zog er sich leichte Verbrennungen zu und atmete Rauchgase ein, weshalb er vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt wurde.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war nahezu zeitgleich mit dem 61-Jährigen eine Zeitungsausträgerin auf das Feuer aufmerksam geworden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vor der Hauseingangstür schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern, dennoch entstand im Eingangsbereich ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen spricht alles dafür, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mülltonne auf Schulgelände angezündet: Polizei bittet um Hinweise auf großen schlanken Mann mit E-Scooter

Kassel-Oberzwehren: Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 6:10 Uhr auf dem Gelände einer Gesamtschule in der Mattenbergstraße in Kassel zum Brand eines Altpapiercontainers. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs beobachtete ein Zeuge einen Mann im Bereich der Mülltonnen. Es besteht der Verdacht, dass diese Person den Altpapiercontainer in Brand gesetzt haben könnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Es soll sich um einen ca. 1,90 Meter großen schlanken Mann mit dunkler Kleidung gehandelt haben, der nach der Tat mit einem E-Scooter in Richtung Brandgasse weggefahren sein soll. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.