Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Hünfeld. Am Freitag (06.10.) zwischen 8 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in der Jahnstraße in Höhe einer dortigen Schule eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Kenntnisstand parkte ein schwarzer Vito ordnungsgemäß auf dem dortigen Lehrerparkplatz. Durch einen bisher unbekannten Fahrer wurde der Vito auf der Fahrerseite in Höhe der hinteren Fahrertür beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Dienstag (10.10.), gegen 20 Uhr, bis Mittwoch (11.10.), gegen 7 Uhr, kam es an der Kreuzung Hubertusweg/Hainchenweg in Höhe der Hausnummer 19 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß aus unbekannten Gründen am Fahrbahnrand mit Straßenschildern und massiven Steinbegrenzungen zusammen. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Niederaula. Am Mittwoch (11.10.), gegen 8:20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B62 aus Richtung A7 kommend in Fahrtrichtung Jossastraße-Niederaula. Im Kreuzungsbereich zur Jossastraße überfuhr der Unbekannte nach momentanen Erkenntnissen ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). Unbekannte legten vermutlich im Bereich einer Baustelle an der K56 in Maulbach Metalldornen auf der Fahrbahn aus. In der Folge überfuhr am Mittwoch (11.10) , gegen 13.30 Uhr ein Betonmischer die Dornen, woraufhin dessen Reifen beschädigt wurde. Der Schaden beträgt rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Alsfeld. In der Nacht zu Mittwoch (11.10.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Volkmarstraße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen warfen die Täter zunächst mehrere Fensterscheibe ein und hebelten an den Fensterrahmen. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und öffneten mehrere Türen gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach körperlichen Auseinandersetzung im Stadtgebiet

Alsfeld. Am Mittwoch (11.10.) kam es im Bereich Bahnhof gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Im Zuge dessen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen durch Versprühen eines reizenden Stoffes und Schläge leicht verletzt. Diese wurden noch vor Ort medizinisch behandelt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei tatverdächtige Jugendliche im Stadtgebiet angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizeistation in Alsfeld dauern an. Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof Alsfeld beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Falsche Bankmitarbeiter ergaunern fünfstelligen Geldbetrag

Fulda. Am Dienstagabend (10.10.) nahm ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonischen Kontakt zu einem 38-jährigen Mann aus Fulda auf und erklärte ihm, Sicherheitsmitarbeiter einer Bankfiliale zu sein. Zu Überprüfungszwecken, die vermeintlich der Sicherheit des Kontos des Fuldaers dienen sollten, forderte der Anrufer den Mann auf, mehrere TANs zu generieren und dem Telefonpartner mitzuteilen. Der 38-Jährige glaubte den Angaben des Schwindlers zunächst und gab ihm zwei Tans durch, woraufhin dieser Echtzeitüberprüfungen jeweils in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags vom Konto des Fuldaers veranlasste. Als der Mann aus Fulda dies feststellte, beendete er umgehend das Telefonat und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst





mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen



Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.







bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

