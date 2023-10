Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Drei Verletzte nach Kellerbrand in Wohnhaus – Steinau an der Straße

(lei) Drei verletzte Personen sowie hoher Sachschaden waren die Folge eines Brandes am Donnerstagmorgen in einem Einfamilienwohnhaus in der Schloßstraße. Die gegen 8.30 Uhr alarmierten Kräfte um Feuerwehr und Polizei stellten bei Eintreffen vor Ort starken Qualm fest, dessen Ursprung offensichtlich im Keller des Gebäudes lag. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer im Bereich einer Sauna ausgebrochen. Infolge der Rauchentwicklung erlitten zwei Bewohner, ein 75 Jahre alter Mann und seine 60-jährige Ehefrau, sowie eine weitere Frau im Alter von 36 Jahren Rauchgasvergiftungen. Bei der 36-Jährigen waren sie so schwerwiegend, dass sie in ein Krankenhaus musste; die beiden Bewohner wurden nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen. Durch den Brand, der nach einer ersten Bewertung einen Schaden von rund 150.000 Euro verursachte, ist das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar geworden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Achtung – Schockanruf! Seniorin zahlte angebliche Kaution – Obertshausen

(jm) Eine Seniorin aus Obertshausen hat nach einem Schockanruf am Mittwochabend Betrügern Bargeld übergeben. Die Betrüger logen der Rentnerin vor, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und für die Freilassung eine Kaution zahlen müsse. Dabei hielten die Täter die Frau mit mehreren Anrufen über den Festnetzanschluss in einem Zeitraum von mehr als zwei Stunden unter Kontrolle. Sie brachten die Seniorin schließlich dazu, gegen 20.15 Uhr, dem Boten „Herrn Bach“ Geld im Bereich der Bieberer Straße zu übergeben. Der Abholer war etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, trug eine beige Hose und einen Mund-Nasenschutz.

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu dem Abholer unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Die Ordnungshüter weisen einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordert. Die Beamten geben daher folgende Ratschläge:

eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie im Zweifel umgehend selbst die Polizei. Informieren Sie Familienangehörige, Freunde und Bekannte im

Seniorenalter über die gängige Vorgehensweise solcher Täter. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie von unseren

oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Zeugensuche: 21-Jähriger auf Parkplatz in der Bahnhofstraße angegriffen – Neu-Isenburg

(fg) Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Neu-Isenburg derzeit und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Am Mittwochabend, zwischen 21.35 und 21.45 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger aus Neu-Isenburg mit einem Begleiter in seinem blauen VW Golf auf den Parkplatz des REWE-Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße. Während der Begleiter einkaufen ging, wartete der 21-Jährige im Bereich seines Autos. Er soll sodann von mehreren Personen körperlich angegriffen worden sein; hierbei sei auch ein Reizstoffsprühgerät sowie ein spitzer Gegenstand, möglicherweise ein Schraubendreher, eingesetzt worden. Der Polizei liegen erste Hinweise auf zwei Tatbeteiligte vor. Es werden nun jedoch weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Der 21-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen – Neu-Isenburg

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Donnerstagmorgen in einem Firmengebäude in der Straße „Am Forsthaus Gravenbruch“ drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Gegen 0.30 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge ein Klirren im Bereich des Bürogebäudes. Daraufhin sah er, wie eine der Personen offenbar ins Gebäude stieg, weshalb er die Polizei informierte, die umgehend mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandte. Kurz darauf nahmen Beamte die drei mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 32 und 33 Jahren, die sich noch im Gebäude befanden, vorläufig fest. Einer der Eindringlinge hebelte zuvor wohl ein Fenster auf und gelangte hierüber zum Treppenhaus des Gebäudes. Von dort aus dürfte er seinen Komplizen die Tür zum Inneren des Objektes geöffnet haben. Bei der vorläufigen Festnahme soll einer der Verdächtigen Widerstand geleistet haben; bei diesem fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel auf. Das Trio musste mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Die drei Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten.

Zeugensuche nach Körperverletzung bei einem Fussballjugendspiel – Neu-Isenburg

(jm) Im Rahmen eines Fußballjugendspiels am Mittwochabend im Sportpark in der Kurt-Schumacher-Straße ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Bereits während der Begegnung kam es wohl immer wieder zu „Sticheleien“ zwischen Gästen und Spielern. Nach Beendigung der Partie, gegen 21.10 Uhr, soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Spielern und anschließend mit mehreren vor Ort befindlichen Personen gekommen sein. In dessen Verlauf soll es zudem zu einem Gerangel sowie einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zwei Jugendliche erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizei in Neu-Isenburg.