Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugteilediebe knacken mehrere Pkw – Airbags im Visier, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Westring, bis Mittwoch, 11.10.2023

(jn)Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Mittwoch in Schwalbach zugange, haben drei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. Entwendet wurden in erster Linie die Airbags, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. In der Julius-Brecht-Straße machten sich die Autoknacker an gleich zwei Fahrzeugen zu schaffen. Aus einem Mercedes stahlen die Täter den Lenkradairbag, die Hupe sowie weitere Kleinteile, aus einem BMW ebenfalls den Airbag und Bargeld. Auch im Westring schlugen sie bei einem Mercedes zu und stahlen den Airbag sowie Teile des Navigationssystems.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Kinder werfen Steine von Brücke – ein Pkw beschädigt, Kelkheim (Taunus), Gagernring, Mittwoch, 11.10.2023, 11:55 Uhr

(jn)Im Gagernring in Kelkheim ist am Mittwochmittag der Pkw eines Autofahrers von einem Stein getroffen worden, der von einer Brücke geworfen worden war. Um 11:55 Uhr befuhr der Geschädigte die Straße, als er unter einer Brücke hindurchfuhr, auf der drei 10 bis 12 Jahre alte Kinder gestanden haben sollen. Kurz darauf landete ein Stein auf der Motorhaube, der zu einem entsprechenden Sachschaden führte. Als der Autofahrer anhielt und ausstieg, waren die Kinder, die Rücksäcke bei sich gehabt haben sollen, bereits verschwunden. Gleichzeitig stellte er auf der Fahrbahn unter der Brücke mehrere Steine und auch einzelne Äpfel fest.

Die Kelkheimer Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegengenommen werden.

Bargeld bei Einbruch gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Altenhain, Kirchstraße, Dienstag, 10.10.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 06:15 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Stadtteil Altenhain kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch. Die Einbrecher hebelten das Fenster eines Bauernhauses in der Kirchstraße auf und bedienten sich dort an der Kasse im Verkaufsraum. Mit mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Pfefferspray bei Auseinandersetzung eingesetzt, Hattersheim am Main, Voltastraße, Donnerstag, 12.10.2023, 00:50 Uhr

(jn)Vier Männer sind in der zurückliegenden Nacht in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, bei der ein Messer gezogen und Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Gegen 00:50 Uhr waren zwei 35 und 39 Jahre alte Frankfurter im Bereich der Voltastraße unterwegs. Dort nahmen sie zwei Warnbarken einer Baustelle mit, was von zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet wurde. Darauf angesprochen sollen die zwei Frankfurter aggressiv reagiert haben. Sie betraten die Gleise, bewarfen die zwei Männer der Security mit Steinen und holten zudem ein Messer hervor. In diesem Zusammenhang soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auch ein Pfefferspray eingesetzt haben. Da die beiden Frankfurter sich zeitweise auf den Gleisen aufhielten, musste der Bahnverkehr vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle Beteiligten wieder auf freien Fuß. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Heckscheibe eingeschlagen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Rosenstraße, Dienstag, 10.10.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 11:10 Uhr

(jn)Auf die Heckscheibe eines Renault hatten es unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in Hofheim abgesehen. Der oder die Unbekannten schlugen die Scheibe des schwarzen, in der Rosenstraße im Stadtteil Diedenbergen geparkten Pkw ein und verursachten damit einen mittleren dreistelligen Sachschaden. Hinweise auf das Motiv oder die Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Größerer Drogenfund nach Verkehrskontrolle, Hattersheim am Main, Donnerstag, 12.10.2023, 00:20 Uhr

(jn)Bei einem 52-jährigen Mann aus Hattersheim hat die Polizei in der vergangenen Nacht eine größere Menge Drogen aufgefunden. Dem Drogenfund vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle des Tatverdächtigen. Gegen 00:20 Uhr hatten Polizeibeamte den Mann überprüft, als er auf einem elektrischen Kleinstfahrzeug im Hattersheimer Ortsteil Okriftel unterwegs war. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, begleiteten ihn die Beamten zwecks Passeinsicht und damit Verifizierung seiner Identität nach Hause. Dort fiel den geschulten Polizisten ein „süßlicher“ Geruch auf, der auf die Lagerung von Marihuana hindeutete. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden die Wohnräume des 52-Jährigen, nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft, durchsucht und mehrere Hundert Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Hattersheimer unter dem Einfluss von Drogen am Verkehr teilgenommen hatte.

Der 52-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle in Hofheim gebracht, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Zuvor beglich er den Betrag, wegen dem er per Haftbefehl gesucht worden war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

KOMPASS – Staatssekretär Sauer verleiht Bad Soden das Sicherheitssiegel

Hofheim (ots)

Als 23. hessische Kommune hat Innenstaatssekretär Stefan Sauer der Stadt Bad Soden das KOMPASS-Sicherheitssiegel verliehen.

Die Kommune hatte eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Stadt entwickelt und umgesetzt. Die rund 23.000 Einwohner große Stadt war dem Programm des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im September 2018 beigetreten.

„Mit KOMPASS wurde Ende 2017 ein weiteres, neues Kapitel in der Sicherheitsstrategie des Landes Hessen aufgeschlagen mit dem Ziel, dass hessische Städte und Gemeinden Probleme vor Ort selbständiger angehen und individuelle Lösungen entwickeln können. Wenn ausgemachte Probleme angepackt und individuelle Lösungen erfolgreich umgesetzt werden, kann die Sicherheit und damit verbunden das Sicherheitsgefühl weiter erhöht werden. Am Ende eines gemeinsamen Engagements für die Sicherheit in einer Kommune steht die Auszeichnung mit dem KOMPASS-Siegel. Es ist das anerkennende Zeichen dafür, das

Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugteilediebe knacken mehrere Pkw – Airbags im Visier, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Westring, bis Mittwoch, 11.10.2023

(jn)Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Mittwoch in Schwalbach zugange, haben drei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. Entwendet wurden in erster Linie die Airbags, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. In der Julius-Brecht-Straße machten sich die Autoknacker an gleich zwei Fahrzeugen zu schaffen. Aus einem Mercedes stahlen die Täter den Lenkradairbag, die Hupe sowie weitere Kleinteile, aus einem BMW ebenfalls den Airbag und Bargeld. Auch im Westring schlugen sie bei einem Mercedes zu und stahlen den Airbag sowie Teile des Navigationssystems.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Kinder werfen Steine von Brücke – ein Pkw beschädigt, Kelkheim (Taunus), Gagernring, Mittwoch, 11.10.2023, 11:55 Uhr

(jn)Im Gagernring in Kelkheim ist am Mittwochmittag der Pkw eines Autofahrers von einem Stein getroffen worden, der von einer Brücke geworfen worden war. Um 11:55 Uhr befuhr der Geschädigte die Straße, als er unter einer Brücke hindurchfuhr, auf der drei 10 bis 12 Jahre alte Kinder gestanden haben sollen. Kurz darauf landete ein Stein auf der Motorhaube, der zu einem entsprechenden Sachschaden führte. Als der Autofahrer anhielt und ausstieg, waren die Kinder, die Rücksäcke bei sich gehabt haben sollen, bereits verschwunden. Gleichzeitig stellte er auf der Fahrbahn unter der Brücke mehrere Steine und auch einzelne Äpfel fest.

Die Kelkheimer Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegengenommen werden.

Bargeld bei Einbruch gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Altenhain, Kirchstraße, Dienstag, 10.10.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 06:15 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Stadtteil Altenhain kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch. Die Einbrecher hebelten das Fenster eines Bauernhauses in der Kirchstraße auf und bedienten sich dort an der Kasse im Verkaufsraum. Mit mehreren Hundert Euro flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Pfefferspray bei Auseinandersetzung eingesetzt, Hattersheim am Main, Voltastraße, Donnerstag, 12.10.2023, 00:50 Uhr

(jn)Vier Männer sind in der zurückliegenden Nacht in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, bei der ein Messer gezogen und Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Gegen 00:50 Uhr waren zwei 35 und 39 Jahre alte Frankfurter im Bereich der Voltastraße unterwegs. Dort nahmen sie zwei Warnbarken einer Baustelle mit, was von zwei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes beobachtet wurde. Darauf angesprochen sollen die zwei Frankfurter aggressiv reagiert haben. Sie betraten die Gleise, bewarfen die zwei Männer der Security mit Steinen und holten zudem ein Messer hervor. In diesem Zusammenhang soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auch ein Pfefferspray eingesetzt haben. Da die beiden Frankfurter sich zeitweise auf den Gleisen aufhielten, musste der Bahnverkehr vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle Beteiligten wieder auf freien Fuß. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Heckscheibe eingeschlagen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Rosenstraße, Dienstag, 10.10.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 11:10 Uhr

(jn)Auf die Heckscheibe eines Renault hatten es unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in Hofheim abgesehen. Der oder die Unbekannten schlugen die Scheibe des schwarzen, in der Rosenstraße im Stadtteil Diedenbergen geparkten Pkw ein und verursachten damit einen mittleren dreistelligen Sachschaden. Hinweise auf das Motiv oder die Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Größerer Drogenfund nach Verkehrskontrolle, Hattersheim am Main, Donnerstag, 12.10.2023, 00:20 Uhr

(jn)Bei einem 52-jährigen Mann aus Hattersheim hat die Polizei in der vergangenen Nacht eine größere Menge Drogen aufgefunden. Dem Drogenfund vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle des Tatverdächtigen. Gegen 00:20 Uhr hatten Polizeibeamte den Mann überprüft, als er auf einem elektrischen Kleinstfahrzeug im Hattersheimer Ortsteil Okriftel unterwegs war. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, begleiteten ihn die Beamten zwecks Passeinsicht und damit Verifizierung seiner Identität nach Hause. Dort fiel den geschulten Polizisten ein „süßlicher“ Geruch auf, der auf die Lagerung von Marihuana hindeutete. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden die Wohnräume des 52-Jährigen, nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft, durchsucht und mehrere Hundert Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Hattersheimer unter dem Einfluss von Drogen am Verkehr teilgenommen hatte.

Der 52-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle in Hofheim gebracht, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Zuvor beglich er den Betrag, wegen dem er per Haftbefehl gesucht worden war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

KOMPASS – Staatssekretär Sauer verleiht Bad Soden das Sicherheitssiegel

Hofheim (ots)

Als 23. hessische Kommune hat Innenstaatssekretär Stefan Sauer der Stadt Bad Soden das KOMPASS-Sicherheitssiegel verliehen.

Die Kommune hatte eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Stadt entwickelt und umgesetzt. Die rund 23.000 Einwohner große Stadt war dem Programm des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im September 2018 beigetreten.

„Mit KOMPASS wurde Ende 2017 ein weiteres, neues Kapitel in der Sicherheitsstrategie des Landes Hessen aufgeschlagen mit dem Ziel, dass hessische Städte und Gemeinden Probleme vor Ort selbständiger angehen und individuelle Lösungen entwickeln können. Wenn ausgemachte Probleme angepackt und individuelle Lösungen erfolgreich umgesetzt werden, kann die Sicherheit und damit verbunden das Sicherheitsgefühl weiter erhöht werden. Am Ende eines gemeinsamen Engagements für die Sicherheit in einer Kommune steht die Auszeichnung mit dem KOMPASS-Siegel. Es ist das anerkennende Zeichen dafür, dass die Kommune mit vorbildlichem Einsatz mehr für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternommen hat und sich auch weiterhin verpflichtet fühlt, den Sicherheitsgedanken vor Ort mit Leben zu füllen. Bad Soden hat zahlreiche und vielfältige Maßnahmen für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt. Ich gratuliere der Stadt sehr herzlich zu diesem Erfolg und der damit verbundenen KOMPASS-Siegelverleihung“, sagte Staatssekretär Stefan Sauer.

Sicherheitsgefühl und Angstorte im Fokus

Die Sicherheitsbedarfe der Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen der ersten Sicherheitskonferenz, einer repräsentativen Umfrage der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie einer Kurzbefragung zum Thema „Sicherheit“ erhoben. Als „Unsicherheitsorte“ wurde der Bahnhof und der erweiterte Bahnhofsbereich mit dem Gelände der Firma „Messer Group GmbH“, der „Neue Kurpark“ und das „Parkhaus am Kurpark“ herausgearbeitet. Als dringlichste Problembereiche wurden Aspekte im Bereich der Verkehrssicherheit, Ausschreitungen und Verunreinigungen während der Veranstaltungen „Weintage“ und „Sommernachtsfest“, Personengruppen (Jugendliche und junge Erwachsene) unterschiedlichster Herkunft und damit einhergehenden Pöbeleien sowie Alkohol- und Drogenkonsum sowie das Thema Kriminalität und Beleuchtung angegeben. Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Soden wünschen sich mehr Präsenz uniformierter Kräfte sowie mehr Kontrollen zur Steigerung ihres Sicherheitsgefühls.

Die Stadt hat sich mit verschiedenen Maßnahmen den genannten Problemen gewidmet. Seit 2014 ist Polizeihauptkommissar Christian Schneider als zugewiesener Schutzmann vor Ort für die Kommune Bad Soden zuständig. Seit dem Beitritt zu KOMPASS hat er den Zeitansatz für seine Tätigkeit in Bad Soden deutlich ausgeweitet. Er sorgt für eine erhöhte Polizeipräsenz und fungiert als Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und der Polizei. Nach dem Beleuchtungsgang der Stadt im Januar 2020 wurde ein Beleuchtungskonzept für das Stadtgebiet erstellt, welches als kurzfristige Maßnahmen die Anpassung des Grünschnitts sowie die Überarbeitung der Beleuchtung unter anderem am Medico-Palais beinhaltet. Als weitere Maßnahme wurden die Wege im Wilhelmspark saniert und die Beleuchtung erneuert.

Die Ordnungsbehörde der Kommune wurde darüber hinaus um insgesamt 3,5 Stellen personell aufgestockt. Zwei dieser neu geschaffenen Stellen wurden bei der Ordnungspolizei im Außendienst angesiedelt. Der Innendienst wurde um 1,5 Stellen erweitert. Im Bereich der aufsuchenden Sozialarbeit wurde zusätzlich eine neue Stelle für eine Streetworkerin geschaffen, welche für die Altersgruppe der 14-27-Jährigen zuständig ist.

Im Rahmen des städtischen Mobilitätskonzeptes wurden nach der personellen Verstärkung der Ordnungspolizei verschiedene Kontrolltätigkeiten im ruhenden Verkehr intensiviert. Teilweise wurden diese Maßnahmen medial begleitet, um die Bürgerschaft aufzuklären und für gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren. Seit November 2021 wird außerdem ein Enforcement Trailer sowohl als stationäre wie auch als mobile Geschwindigkeitsmessanlage genutzt. Im Rahmen der Umgestaltung des Busbahnhofs wurden die technischen Voraussetzungen für den Einsatz einer Videoschutzanlage geschaffen, um bei der möglichen späteren Errichtung einer solchen Anlage den Aufwand gering zu halten. Eine erneute Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen ist für 2023/2024 angedacht. Im Parkhaus am Bahnhof wurde im Zuge der Sanierung bereits eine private Videoschutzanlage installiert.

Die KOMPASS-Sicherheitsinitiative und das Sicherheitsportal Hessen

Mit dem 2017 initiierten KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) hat das Hessische Innenministerium ein Angebot für Städte und Gemeinden oder auch Stadtteile eingerichtet, mit dem diese in Zusammenarbeit mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und dem Land ihre Sicherheitsarchitektur gezielt weiterentwickeln können, um vor allem die gefühlte Sicherheitslage zu verbessern. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote und der Sicherheitslage sowie einer wissenschaftlich begleiteten Bürgerbefragung sollen konkrete Lösungsvorschläge für die Sicherheitsbedarfe vor Ort erarbeitet werden. Im Rahmen des bundesweit einmaligen Programms wurden hessenweit zahlreiche Sicherheitsanalysen und Bürgerbefragungen zur Erkennung von Problemfeldern in Kommunen und der Entwicklung entsprechender Lösungsansätze durchgeführt.

Neues Sicherheitsportal online

Das neue Sicherheitsportal https://sicherheitsportal.hessen.de vereint alle bewährten Sicherheitsprogramme des Landes unter einem Dach. Neu ist der landesweite Mängelmelder, der ganz im Sinne der KOMPASS-Philosophie alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an die zuständige Kommune übermittelt.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

s die Kommune mit vorbildlichem Einsatz mehr für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger unternommen hat und sich auch weiterhin verpflichtet fühlt, den Sicherheitsgedanken vor Ort mit Leben zu füllen. Bad Soden hat zahlreiche und vielfältige Maßnahmen für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt. Ich gratuliere der Stadt sehr herzlich zu diesem Erfolg und der damit verbundenen KOMPASS-Siegelverleihung“, sagte Staatssekretär Stefan Sauer.

Sicherheitsgefühl und Angstorte im Fokus

Die Sicherheitsbedarfe der Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen der ersten Sicherheitskonferenz, einer repräsentativen Umfrage der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie einer Kurzbefragung zum Thema „Sicherheit“ erhoben. Als „Unsicherheitsorte“ wurde der Bahnhof und der erweiterte Bahnhofsbereich mit dem Gelände der Firma „Messer Group GmbH“, der „Neue Kurpark“ und das „Parkhaus am Kurpark“ herausgearbeitet. Als dringlichste Problembereiche wurden Aspekte im Bereich der Verkehrssicherheit, Ausschreitungen und Verunreinigungen während der Veranstaltungen „Weintage“ und „Sommernachtsfest“, Personengruppen (Jugendliche und junge Erwachsene) unterschiedlichster Herkunft und damit einhergehenden Pöbeleien sowie Alkohol- und Drogenkonsum sowie das Thema Kriminalität und Beleuchtung angegeben. Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Soden wünschen sich mehr Präsenz uniformierter Kräfte sowie mehr Kontrollen zur Steigerung ihres Sicherheitsgefühls.

Die Stadt hat sich mit verschiedenen Maßnahmen den genannten Problemen gewidmet. Seit 2014 ist Polizeihauptkommissar Christian Schneider als zugewiesener Schutzmann vor Ort für die Kommune Bad Soden zuständig. Seit dem Beitritt zu KOMPASS hat er den Zeitansatz für seine Tätigkeit in Bad Soden deutlich ausgeweitet. Er sorgt für eine erhöhte Polizeipräsenz und fungiert als Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und der Polizei. Nach dem Beleuchtungsgang der Stadt im Januar 2020 wurde ein Beleuchtungskonzept für das Stadtgebiet erstellt, welches als kurzfristige Maßnahmen die Anpassung des Grünschnitts sowie die Überarbeitung der Beleuchtung unter anderem am Medico-Palais beinhaltet. Als weitere Maßnahme wurden die Wege im Wilhelmspark saniert und die Beleuchtung erneuert.

Die Ordnungsbehörde der Kommune wurde darüber hinaus um insgesamt 3,5 Stellen personell aufgestockt. Zwei dieser neu geschaffenen Stellen wurden bei der Ordnungspolizei im Außendienst angesiedelt. Der Innendienst wurde um 1,5 Stellen erweitert. Im Bereich der aufsuchenden Sozialarbeit wurde zusätzlich eine neue Stelle für eine Streetworkerin geschaffen, welche für die Altersgruppe der 14-27-Jährigen zuständig ist.

Im Rahmen des städtischen Mobilitätskonzeptes wurden nach der personellen Verstärkung der Ordnungspolizei verschiedene Kontrolltätigkeiten im ruhenden Verkehr intensiviert. Teilweise wurden diese Maßnahmen medial begleitet, um die Bürgerschaft aufzuklären und für gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren. Seit November 2021 wird außerdem ein Enforcement Trailer sowohl als stationäre wie auch als mobile Geschwindigkeitsmessanlage genutzt. Im Rahmen der Umgestaltung des Busbahnhofs wurden die technischen Voraussetzungen für den Einsatz einer Videoschutzanlage geschaffen, um bei der möglichen späteren Errichtung einer solchen Anlage den Aufwand gering zu halten. Eine erneute Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen ist für 2023/2024 angedacht. Im Parkhaus am Bahnhof wurde im Zuge der Sanierung bereits eine private Videoschutzanlage installiert.

Die KOMPASS-Sicherheitsinitiative und das Sicherheitsportal Hessen

Mit dem 2017 initiierten KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) hat das Hessische Innenministerium ein Angebot für Städte und Gemeinden oder auch Stadtteile eingerichtet, mit dem diese in Zusammenarbeit mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und dem Land ihre Sicherheitsarchitektur gezielt weiterentwickeln können, um vor allem die gefühlte Sicherheitslage zu verbessern. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote und der Sicherheitslage sowie einer wissenschaftlich begleiteten Bürgerbefragung sollen konkrete Lösungsvorschläge für die Sicherheitsbedarfe vor Ort erarbeitet werden. Im Rahmen des bundesweit einmaligen Programms wurden hessenweit zahlreiche Sicherheitsanalysen und Bürgerbefragungen zur Erkennung von Problemfeldern in Kommunen und der Entwicklung entsprechender Lösungsansätze durchgeführt.

Neues Sicherheitsportal online

Das neue Sicherheitsportal https://sicherheitsportal.hessen.de vereint alle bewährten Sicherheitsprogramme des Landes unter einem Dach. Neu ist der landesweite Mängelmelder, der ganz im Sinne der KOMPASS-Philosophie alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an die zuständige Kommune übermittelt.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.