Bergstrasse

Wald-Michelbach-Siedelsbrunn: Hauswand touchiert-5000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Ein unbekannter Wagenlenker touchierte am Dienstagmorgen

(10.10.), gegen 10.00 Uhr, beim Einbiegen nach rechts auf die Weinheimer Straße

eine dortige Hausecke und verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von

rund 5000 Euro an der Fassade.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Personalien zu

hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der

Rufnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt: Aufmerksame Zeugen beobachten Fahrraddieb / Polizei nimmt 49-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnten Beamte des 1. Polizeireviers

am frühen Mittwochabend (11.10.2023), gegen 18:30 Uhr, einen 49-jährigen

Fahrraddieb samt seiner Beute im Herrngarten festnehmen. Der Tatverdächtige

entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand das Pedelec bei einem nahegelegenen

Restaurant. Die Zeugen, die die Tat beobachteten, folgten dem Mann bis in den

Herrngarten und alarmierten die Polizei. Dort führten sie die hinzugerufenen

Beamten zum Täter. Das Rad konnte an die glückliche Besitzerin zurückgegeben

werden. Der 49-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

Darmstadt: 37-Jähriger in Waldstück gelockt und attackiert/Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Freitagabend (06.10.) haben bislang noch

unbekannte Täter einen 37-Jährigen attackiert und bestohlen. Die Täter

erbeuteten Ausweispapiere, Zahlungskarten und weitere persönliche Dokumente des

Mannes.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge verabredete sich der 37-Jährige gegen

21.45 Uhr zunächst unwissentlich mit einem der Straftäter im Bereich des

Europaplatzes. Von dort führte der Unbekannte ihn unter einem Vorwand bis kurz

vor die Kreuzung Rabenaustraße/Traubenweg und anschließend auf einem Feldweg in

ein kleines Waldstück hinein.

Im Schutz der Dunkelheit warteten bereits drei weitere, maskierte Täter. Die

vier Kriminellen schlugen und traten sodann gemeinsam auf den Mann ein und

forderten dessen Bargeld. Da er kein Geld einstecken hatte, entwendeten sie die

bereits genannten Gegenstände. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von etwa 200

Euro entstanden. Die Täter konnten im weiteren Verlauf unerkannt flüchten.

Bei der Person, die sich mit dem späteren Opfer verabredete, habe es sich um

einen Mann im Alter von circa 20 Jahren gehandelt. Dieser sei etwa zwei Meter

groß und von sportlicher Statur gewesen. Seine kurzen schwarzen Haare seien

seitlich abrasiert gewesen. An Kleidung soll er eine dunkle Basecap, eine

schwarze Jacke, eine graue Hose sowie eine schwarze Umhängetasche getragen

haben. Die drei weiteren Täter hätten allesamt eine Maskierung, eine dunkle

Oberbekleidung, Jeans und Turnschuhe getragen.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts des Raubes aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden um eine Kontaktaufnahme unter

der Rufnummer 06151/969-0 gebeten.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf-Gundernhausen: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Drei bislang unbekannte Täter hatten es am

Mittwoch (4.10.) zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr auf einen Zigarettenautomaten in

dem Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße abgesehen. Mit Gewalt

öffneten sie das Behältnis und entwendeten mehrere Packungen Zigaretten. Das

Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gundernhausen zur Tatzeit

beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer

06154/63300 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Zeugen nach Raub auf Postfiliale gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem am Donnerstagmittag (12.10.) eine Postfiliale in

der Habitzheimer Straße von einem noch unbekannten Täter überfallen wurde, hat

die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Kriminelle gegen 12 Uhr das Geschäft und

forderte Bargeld von den Angestellten an der Kasse. Um seiner Forderung

Nachdruck zu verleihen, bedrohte er sie und weitere Anwesende mit einer

Schusswaffe. Mit seiner Beute verließ der Unbekannte anschließend wieder das

Geschäft und flüchtete unerkannt zu Fuß. Er wurde als etwa schlank und etwa 1,70

Meter beschrieben. Sein Gesicht war verdeckt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine

schwarze Jogginghose mit der weißen Aufschrift „Alpha Industrie“ auf dem Bein.

Sein Kapuzenpullover war schwarz, mit einem weißen Streifen im Brustbereich und

der weißen Schrift „NYC“. Der Täter trug weiße Schuhe der Marke „Nike“. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschriebenen verlief noch ohne Erfolg.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist der Täter vor

der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind

die Ermittler des Kommissariats 10 zu erreichen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag (10.10.2023) auf Mittwoch

(11.10.2023) ereignete sich in den Nachtstunden (gegen 02:30 Uhr) in der

Erbacher Straße (nahe der Einmündung Merckstraße) in Darmstadt eine

Verkehrsunfallflucht, bei der zwei parkende Fahrzeuge durch einen

vorbeifahrenden Pkw beschädigt wurden. Erste Ermittlungen erbrachten den

Hinweis, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Audi A3 handelt. Das 1.

Polizeirevier in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen wird nach

Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben

können, Hinweise werden unter der Rufnummer 06151 – 969-41142 (oder – 41110)

entgegengenommen

Babenhausen: Kind von Hund gebissen / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Am Samstag, den 07.10.2023, wurde ein 10-jähriges Mädchen,

gegen 09:30 Uhr, auf einem Durchgangsweg zwischen dem Westring und Wilhelmstraße

von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr

das Kind mit seinem Fahrrad an einer bislang unbekannten Frau vorbei, die mit

ihren zwei Hunden spazieren ging. Beim Vorbeifahren soll eines der Tiere das

Mädchen angesprungen und ihr in den linken Unterarm gebissen haben.

Die Hundehalterin wurde als circa 40-50 Jahre alte Frau mit schulterlangen,

grauen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll sie mit einer blauen Jeans

bekleidet gewesen sein. Bei den Tieren handelte es sich nach derzeitigem

Kenntnisstand um einen braunen und einen schwarzen Hund von mittlerer Größe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu

dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei dem

Kriminalkommissariat 41 in Ober-Ramstadt zu melden (Tel.: 06154 / 6330-0).

Dieburg: E-Bikes entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten unter Anwendung von

Gewalt am Mittwoch, den 11.10.2023, im Zeitraum von circa 18:00 bis 20:00 Uhr,

zwei Pedelecs in der Straße „Auf der Leer“. Der Gesamtwert der Räder wird auf

circa 5.000 Euro geschätzt. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein dunkelgrünes

Damenrad der Marke „Zündapp“ sowie ein Damenrad der Marke „Kalkhoff“. Wer

Hinweise auf die Tat oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 /

969-41110).

Darmstadt-Eberstadt, Opel Corsa beschädigt/ Unfallzeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Zwischen Sonntag, 08.10.2023 und Montag, 09.10.2023

wurde in der Mecklenburger Straße 27 in DA-Eberstadt ein geparkter grauer Opel

Corsa am Heck links durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch

bislang unbekannte Person wurden am Opel ein LIDL-Prospekt hinterlassen mit

notiertem Kennzeichen eines möglichen Verursachers, welches jedoch

augenscheinlich falsch abgelesen wurde. Zeugen, welche ggf. weiterführende

Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

Griesheim: „Focus on the road“ / 41 Fahrzeuge kontrolliert

Griesheim (ots) – Polizeikräfte haben im Laufe des Mittwochs (11.10.)

Verkehrskontrollen in Griesheim durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war

neben der Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere die Bekämpfung von

Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr. Die Polizei Südhessen beteiligt sich an

der europaweiten Kontrollwoche „Focus on the road“ des europaweiten

Polizeinetzwerkes ROADPOL.

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr nahmen die Streifenbesatzungen der Polizeistation

Griesheim zusammen mit Mitarbeitern der Stadtpolizei im Bereich der Bundesstraße

26, am Nordring und in der Odenwaldstraße Verkehrsteilnehmer genauer unter die

Lupe. Hierbei ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße

und leiteten in sieben Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Nutzung von

Mobiltelefonen am Steuer ein. Den Ertappten droht ein Bußgeld in Höhe von 100

Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Darüber hinaus

stoppten die Ordnungshüter 11 Autofahrer, die nicht angeschnallt waren.

Die Kontrollwoche von ROADPOL, dessen Ziel es ist, die Zahl der

Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken, dauert noch bis zum 15. Oktober an.

Weitere Informationen dazu gibt es hier: www.roadpol.eu

Unfall mit Personenschaden zwischen Motorrad und zwei Pkw’s

Schaafheim (ots) – Am Dienstag (10.10.2023) gegen 17:19 Uhr ereignete sich ein

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen

befuhr ein 29-jähriger Niedernberger mit seinem Motorrad die L 3115 aus

Schlierbach kommend in Richtung Schaafheim. In einer Rechtskurve kam der

Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr und touchierte hierbei zwei

entgegenkommende Pkw’s. Anschließend konnte der Motorradfahrer selbständig

anhalten. Der Niedernberger verletzte sich jedoch trotz dessen schwer und musste

mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die beiden

Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EURO

geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und

Rettungsmaßnahmen musste die L 3115 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Gross-Gerau

Raunheim/Kelsterbach: Licht-Test und Geschwindigkeitsmessung

Am Mittwoch (11.10.) führte die Polizeistation Kelsterbach in der Zeit zwischen 18.20 und 1.00 Uhr, Lichttests und gleichzeitig Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Südliche Ringstraße/Mörfelder Straße in Kelsterbach sowie am „Turbokreisel“ am Mönchhofgelände in Raunheim durch.

Insgesamt wurden 66 Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Beleuchtung genauer unter die Lupe genommen. Bei 11 Fahrzeugen wurden tatsächlich Mängel festgestellt. Die meisten Autofahrer begrüßten diesen kostenlosen Service und versprachen zu ihrer eigenen Sicherheit die Mängel schnellstmöglich zu beheben. Zu schnell fuhren insgesamt 29 Fahrzeuge.

Zudem stoppten die Kontrolleure in Kelsterbach gegen 22.15 Uhr einen 25 Jahre alten Autofahrer, bei dem ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis reagierte. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Groß-Gerau: Mehrere Verstöße und Strafanzeigen bei Verkehrskontrollen festgestellt

Am Mittwoch (11.10.), in der Zeit zwischen 17.20 bis 23.00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau Verkehrskontrollen in der Frankfurter Straße sowie anschließend auch auf der Landesstraße 3094 bei Wallerstädten durch.

Die Beamtinnen und Beamten stellten bei insgesamt 38 kontrollierten Fahrzeugen 29 Ordnungswidrigkeiten sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss fest.

So stoppten die Ordnungshüter in der Frankfurter Straße einen 10-Jährigen mit einem E-Bike, welches bis zu 45 km/h beschleunigen kann und leiteten in diesem Zusammenhang Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Dort war an einem kontrollierten Auto auch eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht. Hier wartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung auf den Fahrzeugbesitzer.

Auf der Landesstraße 3094 zeigten sich bei einem Autofahrer deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Die Beamten fanden bei ihm zudem eine Kleinstmenge Haschisch und einen Joint. Der Wagenlenker musste die Streife auf die Polizeistation begleiten. Ein hinzugerufener Arzt führte anschließend eine Blutentnahme durch.

16 Fahrerinnen und Fahrer war zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter fuhr auf der L 3094 mit 106 Stundenkilometer in die Messstelle. Erlaubt sind dort maximal 70 km/h. 12 Autoinsassen waren nicht ordnungsgemäß gesichert. Hier wurden entsprechende Verwarngelder fällig und vier Autofahrer erhielten Mängelkarten, weil ihr Licht defekt war. Sie müssen die Behebung der Mängel nun zeitnah nachweisen.

Odenwaldkreis

Michelstadt-Steinbach: Einbruch bei Geflügelzuchtverein/Kriminelle entwenden 28 Tauben

Nach einem Einbruch in mehrere Volieren des Geflügelzuchtvereins im Rehbacher Tal am Ortsrand von Steinbach, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (10.10.), 17.00 Uhr und Mittwoch (11.10.), 16.00 Uhr.

Nachdem sich Unbekannte Zutritt zum Gelände des Vereins verschafften, begaben sie sich zu Volieren der Tauben. Diese brachen die Kriminelle auf und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand 28 Tauben verschiedener Rassen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 1000 Euro. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Wie sie die Tauben abtransportierten, ist Gegenstand polizeilicher noch andauernder Ermittlungen.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tauben geben? Wo sind fremde Tauben aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.