Lambrecht: Gasflaschen im Speyerbach aufgefunden

Lambrecht – Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht wurden am 12.10.2023 um 10:30 Uhr zu einer Gasausströmung in die Hauptstraße in Lambrecht alarmiert.

Bei Bauarbeiten im Bereich des Speyerbachs in Lambrecht wurden Gasflaschen gefunden, deren Inhalt man aufgrund der Korrosion nicht feststellen konnte und die somit auch noch unter Druck zu stehen scheinen. In Absprache mit der Baufirma und dem vor Ort vorhandenen Bagger wurden die Gasflaschen vorsichtig aus dem Bach geborgen, während die Feuerwehr die Einsatzstelle absicherte und den Brandschutz sicherstellte. Bei der Bergung stellte man zudem einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche fest, weshalb zusätzlich eine Ölsperre bachabwärts gesetzt wurde.

Nachdem zwei Gasflaschen gefunden wurden, suchte man das Wasser nach weiteren Druckbehältnissen ab, konnte jedoch glücklicherweise keine weiteren Gefahren feststellen. Nach Eintreffen der unteren Wasserbehörde und in Absprache mit dieser übernahm die Behörde die Einsatzstelle und die Feuerwehr konnte den Einsatz beenden.