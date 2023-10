Verlorener Farbeimer sorgt für Schäden an mehreren Pkw

Eberbach (ots) – Bereits am Freitag 06.10.23, verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Gammelsbacher Straße in Fahrtrichtung Gammelsbach, an der Einmündung B 45/Böser Weg, einen Farbeimer. Dies hatte zur Folge, dass sich auf der Fahrbahn mehrere Liter grauer Farbe verteilten.

Bislang sind drei Autofahrer bekannt, die durch diese Farbpfütze fuhren und hierdurch Schäden an ihrem Lack davontrugen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen 4-stelligen Betrag.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Fahrzeugführer, der am Freitag zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt den Farbeimer verloren hat. Ebenso hilfreich sind auch die Angaben von anderen Fahrzeugführern, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Nach Unfallflucht an Anschlussstelle

BAB 6/Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen ein Unfall, bei dem ein rücksichtsloser Unfallverursacher bzw. eine Unfallverursacherin anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die BAB 6 entlang und beabsichtigte an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen abzufahren.

Hierbei wechselte der 26-Jährige vom rechten Fahrstreifen auf den Ausfädelungsstreifen. Während dessen bemerkte der 26-Jährige einen BMW, welcher verbotswidrig den Standstreifen entlang fuhr und gleichermaßen versuchte, den 26-Jährigen rechts zu überholen.

Um eine Kollision zu vermeiden, zog der 26-Jährige sein Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrsteifen und fuhr hierbei einem bislang unbekannten Autotransporter hinten auf. Dieser führte seine Fahrt jedoch fort, da er die Kollision wohl nicht bemerkt hatte. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der unbekannte BMW-Fahrer bzw. BMW-Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Der BMW fuhr an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen ab. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten, insbesondere den Fahrzeugführer des Autotransporters, sich unter Tel: 0621/47093-0 zu melden.

Unbekannte Täter entwendet Wohnwagen

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Am Dienstag gegen 16:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen Wohnwagen, welcher auf einem Parkplatz in der Goldbeckstraße geparkt war. Wie auf Videoaufnahmen erkennbar ist, fuhren die Unbekannten zunächst mit einem BMW X5 auf den Parkplatz.

Anschließend stiegen zwei Täter aus dem BMW aus und begaben sich zu dem Wohnwagen. Die Unbekannten befestigten daraufhin den Wohnwagen an dem BMW und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe wahrnehmen konnten oder sachdienliche Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.