Lkw-Unfall mit drei Verletzten sorgt für große Verkehrsbeeinträchtigung

Karlsruhe/A5 (ots) – Ein Lkw-Unfall auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe, bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden, sorgte am Dienstagnachmittag im Berufsverkehr für große Verkehrsbeeinträchtigungen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 30-jährige LKW-Fahrerin gegen 16:50 Uhr mit ihrem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Mitte erkannte die Frau das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Sattelzug auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 30-Jährige im Führerhaus ihres Lastwagens eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte die schwer verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw und dessen Beifahrerin erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen.

An den beiden Sattelzügen entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden zunächst bis gegen 17:50 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr über den linken und später auch den mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Ab circa 23:00 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Süden wieder komplett freigegeben werden. Der Stau erreichte teilweise eine Länge von über 10 Kilometern.

Kreis Karlsruhe

Fußgängerin an Zebrastreifen von Pkw erfasst

Brettem (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bretten, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg von einem Pkw erfasst und leicht verletzt wurde sucht die Polizei nach Zeugen.

Den bisherigen Feststellungen zufolge fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen 09:50 Uhr auf der Weißhoferstraße in östliche Richtung. Auf Höhe einer Bäckerei missachtete die Frau offenbar den Vorrang einer 18-jährigen Fußgängerin, die die Straße an einem Zebrastreifen überquerte und erfasste die junge Frau. Durch den Zusammenstoß kam die 18-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin stiegen nach dem Unfall offenbar aus dem Fahrzeug aus und erkundigten sich nach dem befinden der Verletzten. Anschließend setzten sie ihre Fahrt auf der Weißhoferstraße fort.

Die 18-Jährige begab sich nach dem Unfall zunächst in ärztliche Behandlung und verständigte anschließend die Polizei.

Die Pkw-Fahrerin beschrieb die Geschädigte als etwa 30 Jahre alte Frau mit schwarzen zu einem Zopf gebundenen Haare. Bei dem Unfallfahrzeug habe es sich um einen größeren schwarzen Pkw gehandelt.

Zeugen, die Angaben zu der geflüchteten Pkw-Fahrerin oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Großkontrolle des Schwerlastverkehrs auf der A 5 bei Bruchsal

Bruchsal (ots) – Eine Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt „Abfall- und Gefahrguttransporte“ führte die Verkehrspolizei Karlsruhe am Mittwoch zwischen 09-14.00 Uhr auf der A5 bei Bruchsal durch.

In einem Zeitraum von fünf Stunden nahmen die Beamten die Ladungssicherung und die technischen Zustände von insgesamt 22 Lastkraftwagen unter die Lupe. Hierbei ergaben sich teils erhebliche Beanstandungen. Die Beanstandungsquote lag bei annähernd 72 Prozent.

Bei 17 der überprüften Fahrzeuge war die Sicherung der Ladung mangelhaft. Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zehn Mal mussten die Einsatzkräfte die gesetzlich vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeit bemängeln. Den Fahrern und Unternehmern droht eine Anzeige.

Bei der Kontrolle wurden die Verkehrspolizisten von Beamten benachbarter Dienststellen sowie einem Fachberater für Chemie unterstützt.

Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der A5 bei Ubstadt-Weiher

Bruchsal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe Ubstadt-Weiher am Mittwochmorgen wurde eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die 23-Jährige mit einem Mini Cooper gegen 08:05 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden.

Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Kronau betätigte ein vor ihr auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw den Blinker nach links, um das Wechseln der Spur anzuzeigen. Die junge Frau erschrak hierdurch offenbar derart, dass sie das Lenkrad stark nach links riss.

Das Fahrzeug geriet dadurch ins Schlingern und kollidierte anschließend seitlich mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs. Der Mini Cooper verkeilte sich infolgedessen im Bereich des Unterfahrschutzes des Sattelaufliegers und wurde noch etwa 100 Meter mitgezogen, ehe der Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stehen kam.

Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.