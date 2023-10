Die Antriebswelle ist ein entscheidendes Bauteil in jedem Fahrzeug, das maßgeblich zur Übertragung der Motorleistung auf die Räder beiträgt. Eine intakte Antriebswelle ist entscheidend für die reibungslose Fahrt und die Sicherheit auf der Straße.

Doch wie merkt man eigentlich, wenn die Antriebswelle kaputt ist? Und welche Kosten entstehen für einen notwendigen Austausch der Antriebswelle?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen woran Sie einen möglichen Defekt der Antriebswelle erkennen und wie Sie die Kosten verringern können.

Was ist eine Antriebswelle?

Zunächst ist es hilfreich zu verstehen, was eine Antriebswelle ist und welche Funktion sie erfüllt. Die Antriebswelle ist ein langes, zylindrisches Bauteil, das die Kraft vom Getriebe oder Differential auf die Räder überträgt.

Sie besteht aus mehreren Gelenken und ist so konstruiert, dass sie sich bei der Federung des Fahrzeugs mit bewegen kann. Dies ermöglicht es den Rädern, sich unabhängig voneinander zu bewegen, während die Kraft gleichmäßig übertragen wird.

Anzeichen für eine defekte Antriebswelle:

Klackende Geräusche:

Ein deutliches Zeichen für einen möglichen Defekt der Antriebswelle sind klackende oder klopfende Geräusche, die aus der Richtung der Räder oder des Getriebes kommen. Diese Geräusche können auftreten, wenn die Gelenke der Antriebswelle abgenutzt oder beschädigt sind.

Das Klackern kann sich bei Kurvenfahrten, beim Beschleunigen oder Bremsen verstärken.

Vibrationen:

Eine beschädigte Antriebswelle kann Vibrationen im gesamten Fahrzeug verursachen, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Diese Vibrationen können sich durch das Lenkrad oder den gesamten Fahrzeugrahmen bemerkbar machen und sind oft ein Indiz für ein Problem mit der Antriebswelle.

Ölspuren:

Wenn an der Antriebswelle Ölspuren oder Fettflecken zu sehen sind, kann dies auf ein Leck an einem der Gelenke hinweisen. Dieses Leck kann die Schmierung beeinträchtigen und zum vorzeitigen Verschleiß führen.

Unruhige Lenkung:

Eine beschädigte Antriebswelle kann die Lenkung beeinflussen und zu einem unruhigen Fahrverhalten führen. Dies kann sich durch Schwierigkeiten beim Lenken, ein ruckartiges Lenkverhalten oder ein Gefühl von Instabilität bemerkbar machen.

Warnleuchte:

Moderne Fahrzeuge sind mit verschiedenen Warnleuchten und Sensorsystemen ausgestattet. Wenn ein Problem mit der Antriebswelle erkannt wird, kann dies durch eine Warnleuchte im Armaturenbrett signalisiert werden. Es ist ratsam, diese Warnungen ernst zu nehmen und das Fahrzeug umgehend überprüfen zu lassen.

Was tun, wenn Anzeichen für einen Defekt auftreten?

Wenn Sie eines oder mehrere der zuvor genannten Anzeichen bemerken, sollten Sie umgehend handeln. Eine defekte Antriebswelle kann nicht nur die Fahrzeugleistung beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit gefährden.

Je früher ein Defekt erkannt und behoben wird, desto geringer sind die Reparaturkosten und das Risiko weiterer Schäden. Von daher ist es ratsam, Ihr Fahrzeug in eine Kfz-Werkstatt zu bringen, um eine genaue Diagnose durchführen zu lassen.

Stellt sich heraus, das die Antriebswelle ausgetauscht werden muss, fragen Sie in Ihrer Werkstatt nach, ob Sie die benötigten Ersatzteile selber mitbringen können – denn so können Sie bares Geld sparen.

So sparen Sie Kosten für den Wechsel der Antriebswelle

Lassen Sie sich von der Werkstatt die Original Ersatz-Teilenummer (OE-Nummer) geben. So können Sie sicherstellen, dass passende Ersatzteil zu bestellen. Fragen Sie auch nach, ob zusätzliche Ersatzteile für den Einbau benötigt werden.

Alle Ersatzteile die Sie selber bestellen können, verringern die Gesamtkosten.

Die Preise für eine Antriebswelle variieren je nach Modell, Fahrzeugtyp, Hersteller und Material.

Damit Sie den Überblick behalten, empfiehlt es sich ein Vergleichsportal für Auto-Ersatzteile zu nutzen.

Zum Beispiel bieten auf dem Online-Marktplatz Daparto, über 100 Händler ihre Auto-Ersatzteile an.

Um unter diesen vielen Anbietern auch die passende Antriebswelle zu finden, wählen Sie einfach den Autohersteller, die Baureihe und das entsprechende Modell ihres PKWs aus.

Anschließend werden die in Frage kommenden Marken, Händler und Preise angezeigt, aus denen Sie nun Ihre Wahl treffen können. So ermitteln Sie völlig unkompliziert unter vielen Anbietern, den günstigsten Preis für Ihre neue Antriebswelle.

Fazit

Die offensichtlichste Stärke von einem Vergleichsportal wie Daparto, ist die Möglichkeit, beim Ersatzteilkauf Geld zu sparen. Wenn Sie Ersatzteile für Ihr Fahrzeug benötigen, kann ein Besuch auf der Webseite, das passende Ergebnis zu Ihrer Suche liefern. Sind Sie sich nicht sicher, welches die richtigen Ersatzteile sind, helfen Ihnen die ausgebildeten Kfz-Mechatroniker im Kundendienst weiter.

Originalteile, die von den Herstellern angeboten werden, sind oft sehr teuer. Auch nachgebaute Ersatzteile haben sich zu einer wertvollen Ressource für Autobesitzer entwickelt. Sie bieten Kosteneinsparungen, eine breite Auswahl, Qualitätskontrolle, Zeitersparnis und Umweltvorteile.