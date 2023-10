Mann attackiert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 10.10.2023 gegen 21:30 Uhr, war ein 34-Jähriger in der Prinzregentenstraße unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Nach Angaben des Geschädigten hätten die Männer ihn daraufhin unvermittelt angegriffen und mehrfach geschlagen.

Eine Zeugin meldete den Vorfall erst gegen 01:30 Uhr, nachdem der Mann verletzt in einer Bar erschien. Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass sie ca. 25 Jahre alt gewesen sein.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Schlägerei nach Beleidigung

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 10.10.2023 gegen 20 Uhr, meldeten mehrere Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Personen in der Bertolt-Brecht-Str. Vor Ort konnten die Polizeikräfte in Erfahrung bringen, dass ein 33-Jähriger eine 43-Jährige auf der Straße vor ihrem Haus ansprach und sie beleidigte.

Der 20-jährige Sohn der Frau bekam dies mit und stellte den 33-Jährigen zur Rede. Daraufhin habe dieser ein Messer gezogen und Stichbewegungen in Richtung des 20-Jährigen getätigt. Mehrere anwesende Jugendliche hätte den 33-Jährigen dann geschlagen und getreten, wodurch dieser zu Boden fiel.

Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert und konnte keine genaueren Angaben zu den Jugendlichen machen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen. Es wurden Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen ihn eingeleitet.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort zeigte sich ein 15-Jähriger gegenüber den Polizeikräften aggressiv, weshalb ihm Handfesseln angelegt werden sollten.Hiergegen leistete er Widerstand.

Der 15-Jährige wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und insbesondere Angaben zu der Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Illegales Fahrzeugrennen endet mit Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 10.10.23 gegen 18:20 Uhr, führten 2 Fahrzeuge ein illegales Fahrzeugrennen in der Saarlandstraße durch. Die beiden 19- und 18-jährigen Männer starteten ihr Rennen laut Zeugenangaben an der Ampelkreuzung Saarlandstraße/Stifterstraße und fuhren von dort aus mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung der Rheingönheimer Straße.

An der Einmündung Saarlandstraße/Schänzeldamm stieß eines der Fahrzeuge mit einem anderen, gerade abbiegenden Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Gegen die beiden 19- und 18-jährigen Männer wurde ein Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Da am Auto des 19-Jährigen ein anderes, als für sein Fahrzeug ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, erwartet den Mann zusätzlich ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Sie wurden durch das Verhalten der beiden Fahrer gefährdet oder haben das Geschehen selbst beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Transporter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Lorientallee wurde in der Nacht von Montag (09.10.23, 18 Uhr) auf Dienstag (10.10.23, 7:30 Uhr) ein Transporter (Mercedes-Benz) aufgebrochen. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraumes im Bereich des Busbahnhofes abgestellt. Die unbekannten Täter entwendeten verschiedene Gegenstände in Höhe von rund 800 Euro.

Haben Sie verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Busbahnhofes oder in der Nähe eines entsprechenden Transporters gemacht? Dann melden Sie sich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (09.10.2023 – 10.10.2023) brachen Unbekannte eine in der Prälat-Walzer-Straße abgestellte graue Mercedes C-Klasse auf und entwendeten einen Laptop und eine Tasche. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Jugendwerk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (09.10.2023 – 10.10.2023) brachen Unbekannte in eine Jugendeinrichtung in der Ludwig-Betram-Straße ein und entwendeten Elektronikgeräte im Wert von circa 3.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Wörthstraße in Ludwigshafen wurde am frühen Montagmorgen (Tatzeitraum 09.10.2023 zwischen 0 Uhr und 7:20 Uhr) ein Kellerraum aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten dort Bekleidung und Elektrogeräte. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen (ots) – Ein 16-Jähriger zog sich am Dienstagmittag (10.10.23) leichte Verletzungen zu, als dieser gegen 14:40 Uhr mit seinem E-Scooter gegen ein in der Steiermarkstraße geparktes Auto fuhr.

Zuvor hatte der junge Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Scooter verloren und war ins Schwanken geraten. Der 16-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro