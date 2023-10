22-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Mutterstadt (ots) – Ein 22-Jähriger Fahrzeugführer wurde am Morgen des 10.10.2023 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, weiter fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen auf. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus, dies hatte eine Blutentnahme zur Folge. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall aufgrund medizinischem Notfall

Waldsee (ots) – Eine 20-jährige Fahrzeugführerin erlitt am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr während der Fahrt einen medizinischen Notfall, infolgedessen stieß sie gegen ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge und kam zum Stehen. Die Fahrzeugführerin und ihr 17-jähriger Beifahrer erlitten aufgrund des Verkehrsunfalls keine Verletzungen.

Die 20-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Verkehrskontrollen

Waldsee (ots) – Am gestrigen Tag zwischen 09-12:30 Uhr, wurden auf der L533 im Bereich des Wohngebietes und des Seniorenheims, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es kam zu 41 Verstößen.

Die Spitzengeschwindigkeit in der dortigen 50er Zone lag bei 81 km/h. Entsprechende Ordungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Einbruch in PKW

Römerberg (ots) – Am 10.10.2023 zwischen 18-18:30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße zu einem Einbruch in einen PKW. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein, um in den Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen. Die Geschädigte stellte fest, dass ihre im Fußraum abgelegte Handtasche entwendet worden war.

In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld, Führerschein, Personalausweis, diversen EC-Karten und einer Krankenkassenkarte. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Beindersheim (ots) – Am 10.10.2023 gegen 08.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw mit Anhänger den Schlittweg aus Richtung Heßheimer Straße kommend. An der Einmündung zur Frankenthaler Straße bog er nach rechts in die Frankenthaler Straße ein. Zeitgleich bog eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin von der Frankenthaler Straße zunächst in den Schlittweg ab und wollte sodann in die Ernst-Roth-Straße abbiegen.

Hierbei kollidierte sie mit dem Heck des Anhängers und fiel zu Boden. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von geschätzten 50 Euro, am Anhänger entstand augenscheinlich kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.