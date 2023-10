Landau: Die Polizei-News

Handysünder erwischt

Landau (ots) – Am Vormittag des 10.10.2023 wurde auf der Wollmesheimer Höhe in Landau eine Standkontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten sechs Fahrzeugführer beanzeigt werden, da diese verbotswidrig das Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Diese können sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.

Fahrzeug entstempelt

Landau (ots) – Am 11.10.2023 wurde kurz nach Mitternacht ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer in der Zweibrücker Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass dessen PKW aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Zulassungsplakette entfernt und die Schlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.