Mainzer Oktoberfest startet Morgen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Es ist wieder soweit: Ab Morgen startet das 17. Mainzer Oktoberfest auf dem Hechtsheimer Messegelände. Vom 12.10.-29.10.2023 darf geschunkelt werden und die Polizei Mainz wünscht allen Besuchern viel Spaß.

Leider kam es in der Vergangenheit im Nahbereich des Messegeländes zu schweren Verkehrsunfällen. Um die Gefahr, z.B. für alkoholisierte Fußgänger zu minimieren, werden seit letztem Jahr angepasste Verkehrsmaßnahmen durchgeführt. Diese erfolgen in enger Abstimmung mit den Verkehrsbehörden.

In diesem Jahr wird die Geschwindigkeit am und um das Messegelände erstmalig auf durchgängig 50 km/h festgelegt, statt zuvor erlaubten 60 km/h und 80 km/h. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird auf die Beschränkung auf bestimmte Uhrzeiten verzichtet, um die Änderung eindeutiger zu gestalten.

Zudem werden täglich Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Geschwindigkeit sowie der allgemeinen Fahrtauglichkeit stattfinden.

Sicherheitsdienst stellt Fahrraddieb

Mainz – Neustadt (ots) – Am 11.10.2023 gegen 03:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Firma in der Rheinallee einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der 27-jährige Mitarbeiter meldete sich wenig später bei der Polizei und gab an, die Tat bereits gegen 01:28 Uhr über die Überwachungsaufnahmen beobachtet zu haben.

Dabei hatten sich zwei Täter mit einem Werkzeug an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen gemacht und dieses entwendet. Als einer der Täter schließlich zum Tatort zurückkehrte, wurde der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf aufmerksam und stellte den Täter. Es handelt sich dabei um einen 18-jährigen Mainzer, der die Tat einräumte. Die Ermittlungen zum zweiten Täter laufen noch.

Kreis Mainz-Bingen

Geschwindigkeitsüberwachung

Bacharach/B9 (ots) – Am 10.10.2023 wurde durch Beamte der PI Bingen eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung in Bacharach auf Höhe des dortigen Friedhofs an der B9 durchgeführt. An der genannten Örtlichkeit wird derzeit eine Baustelle betrieben, sodass die Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts auf 50 km/h herabgesetzt ist.

Im Rahmen der Kontrolle konnten auffällig viele Fahrzeugführer festgestellt werden, welche sich nicht an die herabgestufte Geschwindigkeit hielten, sodass diverse Bußgeldverfahren eingeleitet wurden.

Herausragend war beim Tages schnellsten eine Höchstgeschwindigkeit von 122 km/h bei erlaubten 50 km/h, auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro sowie 2 Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.