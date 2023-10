Nachtfahrverbot kontrolliert

Annweiler (ots) – In der Nacht vom 10.10.23 auf den 11.10.2013 wurde auch aufgrund der bestehenden Tunnelsperrung bei Annweiler das bestehende Nachtfahrverbot für LKW kontrolliert. In einem Zeitraum von knapp zwei Stunden konnten 7 LKW-Fahrer kontrolliert werden. Hierbei konnten drei Verstöße gegen das Nachtfahrverbot festgestellt werden.

Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet und die Fahrer zurückgeschickt. In einem weiteren Fall musste die Ladungssicherung beanstandet werden. Auch hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Unfall verursacht und abgehauen

Insheim (ots) – Am 10.10.2023 befuhr gegen 20:45 Uhr eine 32-jährige Motorradfahrerin die Hauptstraße in Insheim. An einer Engstelle kam ein entgegenkommender LKW seiner Wartepflicht nicht nach. Die 32-Jährige musste daher auf den Gehweg ausweichen und stürzte.

Der LKW-Fahrer sei noch kurz ausgestiegen und habe sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Glücklicherweise wurde die Motorradfahrerin durch den Sturz nicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro.

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des flüchtenden LKW merken. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Fahrradfahrerin angefahren

Herxheim (ots) – Am 10.08.2023 wollte gegen 11:30 Uhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim ausparken. Hierbei übersah er eine kreuzende 69-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision, die Fahrradfahrerin stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zu Sachschaden kam es nicht. Der Opel-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Sankt Martin (ots) – Am Dienstag 10.10.2023 um ca. 18:06 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen gestürzten Pedelec- Fahrer informiert. Der 66-jährige befuhr in Sankt Martin die Maikammerer Straße in Richtung Riedweg und beabsichtigte in eine Hofeinfahrt zu fahren.

Hier stürzte der Pedelec-Fahrer ohne Fremdeinwirkung und blieb verletzt liegen. Vor Ort konnte die Unfallursache durch die Polizeibeamten schnell gefunden werden. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille. Da sich der Fahrer durch sein Verhalten strafbar gemacht hat, wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Glücklicherweise verletzte dieser sich nur leicht, sodass eine weitere medizinische Behandlung nicht erforderlich war.

Im vorliegenden Fall trug der Pedelec-Fahrer keinen Fahrradhelm. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass schwere Verletzungen bei Stürzen mit dem Zweirad durch einen Fahrradhelm minimiert oder sogar ganz verhindert werden können. Über folgendem Link können sich Interessierte bezüglich der „Zweiradsicherheit“ informieren.