Machete mitgeführt

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Anwohner rief am Dienstagnachmittag die Polizei. Nach seinen Angaben gäbe es in der Parkstraße Streit zwischen zwei Personen. Einer der beiden hätte eine Machete dabei. Eine Polizeistreife traf einen Mann an, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

Sie kontrollierten ihn. Hierbei konnte bei dem 31-Jährigen, in seiner Sporttasche, eine Machete aufgefunden werden. Die Beamten stellten den Gegenstand sicher. Mit Blick auf den Streit hat sich kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ergeben.

Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtfertigen. |kfa

Streit vor Supermarkt eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am späten Dienstag in der Pariser Straße. Was war passiert? Vor einem Supermarkt kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen 2 Jugendlichen und einem Mann. Eine Security Mitarbeiterin versuchte zunächst den Disput zu schlichten, was aber misslang.

Einer der beiden Jugendlichen griff zu einem Fahrradschloss, der andere zu einem Teleskopschlagstock und drohten nun damit den Mann zu schlagen. Ein 35-jähriger Passant erkannte die Situation und versuchte ebenfalls die Auseinandersetzung zu unterbinden.

Die Aggression richtete sich jetzt gegen den Streitschlichter, indem er mit dem Kettengliederschloss und einem Tierabwehrspray angegangen wurde. Eine eintreffende Polizeistreife beruhigte die Situation.

Bei der Kontrolle der Jugendlichen können, das Reizspray, der Schlagstock und die Kette aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann können die Ordnungshüter nicht mehr antreffen. Die Beamte haben die Ermittlungen wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sowie der Mann, der an dem Streit beteiligt war, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631-369 2050 beim Haus des Jugendrechts in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mehrere Unfallfluchten rund um Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe des Dienstags wurden der Polizei in Kaiserslautern mehrere Unfälle gemeldet, bei denen der Verursacher im Anschluss davonfuhr.Zunächst meldete sich ein 63-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, dass er seinen Nissan Micra um 14 Uhr in einem Parkhaus am Fackelrondell abgestellt hatte.

Bei seiner Rückkehr um 16:45 Uhr fiel ihm auf, dass die Fahrzeugtür hinten links verkratzt war. Offensichtlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen die Fahrzeugtür.

Ein weiterer Unfall ereignete zwischen 11:50-19:10 Uhr in der Kirchenstraße in Mehlingen. Ein dort geparkter Toyota Yaris wurde nach bisherigen Ermittlungen wohl ebenfalls beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

In Hochspeyer meldete eine aufmerksame Augenzeugin, wie um 17 Uhr ein Bus beim Rangieren vor einem Schuhgeschäft gegen einen Baum stieß. Hierbei brachen mehrere Äste ab.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Geldbeutel unterschlagen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 43-Jährige Frau bei der Polizei, da ihr Geldbeutel unterschlagen wurde. Nach ihrer Angabe besuchte sie am Montag gegen 14:30 Uhr eine Schneiderei im Einsiedlerhof und vergaß dort ihr Portemonnaie.

Als sie den Verlust bemerkte, informierte sie das Geschäft. Dort konnte die Börse aber auch nicht mehr aufgefunden werden. In der roten Lederbrieftasche befand sich neben Dokumenten und Bankkarten auch ein 3-stelliger Geldbetrag. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Fundunterschlagung.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Für eine 74-jährige Stadtbewohnerin endete der Besuch auf dem Wochenmarkt am Dienstagmittag bitter. Ihr wurde nämlich am Stiftsplatz der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Seniorin, als sie ihre Waren zahlen wollte.

In dem Portemonnaie befanden sich verschiedene Dokumente, Bankkarten und ein zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

