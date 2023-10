Marburg- Explosion in Mehrfamilienhaus

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei wurden gestern Abend (10.10.2023) zu einem Einsatz in die Haspelstraße gerufen. In einer Wohnung des Mehrparteienhauses hatte es gegen 23:00 Uhr eine Explosion gegeben. Durch diese stürzte eine Wand in besagter Wohnung ein. Der 39-jährige Wohnungsmieter konnte sich mit seiner ebenfalls 39-jährigen Ehefrau aus der Wohnung retten. Er trug eine leichte Verletzung am Fuß davon, die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurde. Alle 60 Bewohner wurden zunächst aus dem Haus evakuiert. Nachdem ein Statiker vor Ort Prüfungen vorgenommen hatte, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die beschädigte Wohnung im 2. Obergeschoss ist derzeit unbewohnbar. Das Ehepaar kam vorübergehend bei Bekannten unter. Die Ursache der Explosion ist nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben.

Stadtallendorf- Roller in Brand

Während der Fahrt fing der Piaggio-Roller eines 16-Jährigen Feuer. Gegen 19:25 Uhr war er gestern Abend (10.10.2023) in der Bahnhofstraße unterwegs, als der Motor plötzlich Feuer fing. Der Jugendliche reagierte schnell, steuerte das Zweirad auf den Gehweg und brachte sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Roller hat nur noch Schrottwert.

Neustadt: ohne Führerschein aber mit Drogen gefahren

In der Hindenburgstraße kontrollierten Polizisten am Dienstagnachmittag (10.10.2023), um 14:15 Uhr, einen Skoda-Fahrer. Bei der Kontrolle konnte der 37-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, er besitzt keinen. Zudem ergaben sich den Ordnungshütern Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Neustädter. Ein Drogenvortest wies den Konsum von THC und Kokain nach. Er musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Unfallfluchten:

Biedenkopf-Wallau:

Wann genau der Unfall passierte, ist derzeit noch nicht bekannt. Am 29.09.2023 wurde der beschädigte Stromverteilerkasten in der Theodor-Meissner-Straße festgestellt. Irgendwann davor fuhr ein Unbekannter offenbar von der Bahnhofstraße kommend in Richtung der „Alte Straße“. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte den auf dem Gehweg installierten Kabelverteilerkasten. Der Schaden wird mit 2.750 Euro beziffert. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zum Unfallfahrer und dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Telefonnummer 06461/92950.

Biedenkopf:

500 Euro Schaden ist die Bilanz nach einem Parkplatzrempler auf dem Herkules E-Center Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße. Am Dienstag (10.10.2023), zwischen 10:10 Uhr und 10:55 Uhr, streifte ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Behindertenparkplatz gegenüber der Imbissbude stehenden schwarzen Peugeot 407 und hinterließ einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Marburg:

Dienstagmorgen (10.10.2023), gegen 10:40 Uhr, fuhr ein Ford-Fahrer mit seinem Focus auf dem Parkplatz P3 des UKGM in der Baldingerstraße. Verkehrsbedingt wartete er auf einen gerade freiwerdenden Parkplatz. Ein dunkler Pkw kam dem 82-Jährigen entgegen und streifte offenbar den grauen Ford. Der Unfallfahrer schrie offensichtlich noch etwas durch das Fenster und flüchtete mit seinem dunklen Pkw vom Parkplatz. Der Schaden am Focus beläuft sich auf 700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Zusammenstoß mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer bzw. seinem dunklen Pkw geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.