Unbekannte brachen in ein Wirtschaftsgebäude des Freizeitgeländes „Zum Silbersee“ in Frielendorf ein und erbeuteten Bargeld.

Frielendorf

Tatzeit: Sonntag, 08.10.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 10.10.2023, 07:19 Uhr

Unbekannte sind im angegeben Tatzeitraum in ein Wirtschaftsgebäude am Silbersee in Frielendorf eingebrochen. Dazu verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Verkaufsraum und gelangten über diesen in einen Nebenraum. Dort wurde ein Schrank geöffnet und aus diesem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entnommen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Diebstahl aus Garage, Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Dienstag, 10.10.2023, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 07:30 Uhr

In dem Tatzeitraum von vergangenem Dienstag, 21:30 Uhr bis Mittwochmorgen, 07:30 Uhr wurde in eine Garage in der Engelstraße in Wabern eingebrochen. Die unbekannten tatverdächtigen Personen brachen dazu das doppelflügelige Holztor der Garage auf und durchsuchten daraufhin den Innenraum nach Wertgegenständen.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um einen Haartrimmer, eine Bluetooth Box, eine Powerbank, ein Taschenmesser und Bargeld im Gesamtwert von ca. 500 EUR. Die Höhe des Sachschadens wird auf 50 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622 9966-0.

Am frühen Dienstagmorgen sind zwei Täter in eine Tankstelle in der Kasseler Straße in Fritzlar eingebrochen und haben Alkohol und Zigaretten in bislang noch unbekannter Höhe gestohlen.

Tatzeit: 10.10.2023, 04:29 Uhr – 04:45 Uhr

Gegen 04:29 Uhr versuchten die unbekannten Täter zunächst die Glaseingangstür der Tankstelle einzuschlagen. Da dieser Versuch fehlschlug, begaben sich die Täter zu einer anderen Fensterscheibe in Höhe des Verkaufstresens und schlugen die dortige Schreibe mit einem Basaltstein ein. Durch das entstandene Loch gelangten die Täter ins Innere der Tankstelle.

Aus dem Verkaufsraum wurden Spirituosen, mehrere Zigarettenpackungen und weitere, bislang noch nicht bekannte Artikel, entwendet. Nach der Tat entfernten sich die beiden Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursacht. Der Wert des erlangten Diebesgutes steht aktuell noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen die Angaben zum Täter oder Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Willingshausen Wasenberg und Schwalmstadt Treysa – L3145 aktuell noch gesperrt

Unfallzeit 23:28 Uhr

Am späten Dienstagabend kam es L3145 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach mindestens einem Unfallbeteiligten, der möglicherweise verletzt und offenbar aus dem stark beschädigten Fahrzeug geflüchtet war, wird derzeit noch gesucht.

Auf der L3145 zwischen Willingshausen – Wasenberg und Schwalmstadt – Treysa kam es am 10.10.23 gegen 23:28 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an dem ein Audi A3 und ein Peugeot 5008 beteiligt waren.

Beide Fahrzeuge kamen sich auf der Landstraße entgegen und stießen im Bereich einer leichten Linkskurve frontal zusammen. In beiden Fahrzeugen kam es aufgrund der Schwere des Unfalls zu Verletzungen der Fahrzeuginsassen.

Der Fahrer des Peugeot wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mitfahrer des Audi wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Marburg geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind beide Personen nicht lebensbedrohlich verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei noch nach weiteren Fahrzeuginsassen des Audi. Nach bisherigem Sachstand war das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt mit mehreren Personen besetzt.

Aufgrund dessen brachte die Polizei Feuerwehrkräfte, einen Polizei Hubschrauber und Mantrailer Hunde, zur Absuche nach möglichen verletzen Personen, zum Einsatz. Die Absuche verlief bisher ohne Erfolg. Weiterhin wurde durch die Staatsanwaltschaft Marburg, ein KFZ Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 22.500 Euro.