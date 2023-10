Korbach: Die Polizei-News

Schafe auf Gleisen stoppen Zugverkehr

Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Vier freilaufende Schafe auf der

Bahnstrecke zwischen Usseln und Willingen zwangen gestern Mittag (10.10.) den

Lokführer einer Regionalbahn zu einer Schnellbremsung.

Die Reisenden im Zug kamen mit einem Schrecken davon, verletzt wurde niemand.

Auch die Vierbeiner blieben unversehrt.

Wegen des Vorfalls kam es zu einer kurzzeitigen Streckensperrung. Drei Züge

verspäteten Sie jeweils um rund 20 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Besitzer ein Strafverfahren

wegen Verdachts eines „Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“ eingeleitet und

den Mann bezüglich seiner Tierhalterpflichten belehrt.

Hinweis der Bundespolizei:

Halter von Weidevieh, besonders in der Nähe von Bahnanlagen, müssen darauf

achten, dass die Umzäunung intakt und sicher verschlossen ist. Ebenso muss

ausreichend Futter vorhanden sein. Kommt es zu Bahnunfällen im Zusammenhang mit

ausgebrochenen Tieren so können, neben strafrechtlichen Folgen, auch

zivilrechtliche Konsequenzen auf die Tierhalter zukommen.

Bad Arolsen-Mengeringhausen – Brand eines Fachwerkhauses

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Landstraße in Bad Arolsen-Mengeringhausen zu einem Großbrand eines Fachwerkhauses. Das Haus ist unbewohnt, es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.

Gegen 05.40 Uhr meldete sich ein 32-Jähriger bei der Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Er hatte Brandgeruch im Bereich der Landstraße wahrgenommen und anschließend Feuerschein in dem Fachwerkhaus gesehen.

Als kurze Zeit später die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand das mehrgeschossige Fachwerkhaus bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus dem Dach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten angrenzende Häuser teilweise geräumt werden, die Bewohner von Mengeringhausen wurden gewarnt, damit sie ihre Fenster geschlossen halten.

Die Feuerwehren aus Bad Arolsen, Mengeringhausen, Helsen, Massenhausen und Korbach sind am Einsatz beteiligt. Sie befinden sich derzeit noch am Brandort, die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehren verhindern. Die Landstraße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der Schaden etwa 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden geben, sich bei der Kriminalpolizei Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.